Oyunculuk kabiliyeti, harika sesi, dans etme yeteneği, resim yapma becerisi olan ve kendine has güzelliğiyle ve duruşuyla insana pozitif enerji aşılayan Beste Kökdemir’in; bu güzelliklerinin gölgesinde kalmayan, içinden dışına yansıyan güzelliğinin peşindeyiz bu kez.

Fotoğraf: Serhat Hayri

Güzellik Editörü: Gülru İncu

Styling: Rutkay Öziş

Saç: Akın Ünal

Makyaj: Erkan Uluç



Mükemmeliyetçi değil, kendi gibi olmayı, böyle davranmayı seviyor. “Mesleğimde daha özgür, daha sansürsüz, didaktik olmayan işlerin içerisinde olabilmeyi isterdim” diyor. En büyük hayallerinden biri, bir dansçıyı ya da savaşçı bir kadını canlandırmak. Sınırlarını aşmaya çalışan, bu uğurda kendini zorlamaktan çekinmeyen bir kadın o. 2012 yılında Çıplak Gerçek’le başladığı oyunculuk serüveninde Not Defteri, Tatlı Küçük Yalancılar, Poyraz Karayel, Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve Hayat Şarkısı’nın ardından son olarak Kalbimin Sultanı dizisiyle izledik. Şimdi sıra onun güzellik sırlarını öğrenmekte.







Sizin için güzel bir gün nasıl başlar, nasıl sona erer? Günü güzel yapan unsurlar neler?

Benim için güzel bir gün öncesinde iyi uyuduğum ve iyi beslendiğim, hafif hissettiğim bir gün olmalı. Birlikte saçmalayabildiğim, çocuk ruhunu kaybetmemiş arkadaşlarımla yan yana ve yeni bir deneyim peşinde olmalıyım. Yeni şeyler öğrenir, monotonluğun dışında duygular hissedersem harika bir gün geçiriyorum demektir.



Güzellik adına bugüne kadar aldığınız en önemli tavsiye neydi?

Mükemmeliyetçi düşünmemek ve kendim olmak. Eğer aynada kendinizi çok incelemez ve içinizden geldiği gibi davranırsanız güzel olmak için şansınız olur.



İlk kullandığınız makyaj malzemesini hatırlıyor musunuz?

Siyah göz kalemi; çok kullanırdım.



Favori makyaj markanız hangisi? En çok hangi ürününü seviyorsunuz?

Nars ürünlerini çok seviyorum. Sıvı allık favorim.



Takma kirpik ya da kaynak saç gibi yöntemler kullandınız mı, kullanımına nasıl bakıyorsunuz yoksa tamamen doğallıktan yana mısınız?

Takma kirpik veya kaynak saç kullanmadım. Rahatıma çok düşkün olduğum için asla uğraşabileceğim şeyler değil. Doğallıktan yanayım elbette ama bu tarz şeylere karşı değilim. İnsanlar takma kirpik veya takma saç kullandığında daha güzel daha mutlu hissediyorlarsa, yapsınlar.



“Onu sürmeden evden çıkmam” diyebileceğiniz bir makyaj malzemesi var mı?

Günlük hayatta pek makyaj yapmıyorum, onun yerine cildimi temiz tutup, rahatlamasını sağlıyorum.



Çekimlerden sonra ağır makyaj altındaki cildinizi rahatlatmak ve günün yorgunluğunu atmak için neler yaparsınız?

Önce Caudalie’nin yıkama köpüğüyle makyajımı temizliyorum. Sonra göz altı bakımı ve zaman zaman Nuxe’ün nem maskesini kullanıyorum. Caudalie’nin Beauty Elixir spreyi çok ferahlatıcı. Bazen de hiçbir şey sürmeden sadece cildimi temizleyip uyumayı tercih ediyorum ki cilt ne yapacağına kendisi karar versin.







Güzellik adına bugüne kadar yaptığınız en çılgınca ya da saçma şey ne oldu?

Bir ara bulduğum her meyve ve sebzeyi yüzüme sürüyordum. Bir de deniz kenarındaki killeri tüm vücuduma sürüp heykele dönüşene kadar güneşin altında beklemişliğim var.



Güzellik idolünüz var mı?

Liv Tyler’ın gençliğini çok beğeniyorum.



Güzel bir cilt ve sağlıklı saçlar için uyguladığınız yöntemler neler?

Saçlarım için Hindistan cevizi yağı ve Kiehl’s’in ürünlerini, cildim için de Caudalie’nin ürünlerini kullanıyorum. Haftada bir kez peeling yapıyorum ve iki ayda bir cilt bakımı yaptırmaya çalışıyorum. Takviye olarak da Omega 3 alıyorum.



Her kadının mutlaka sahip olması gereken makyaj malzemesi nedir sizce?

Yanaklara doğal bir pembelik veren sıvı allık her kadına yakışır bence.



Hangi parfümü kullanıyorsunuz?

Dolce&Gabbana Light Blue ve Marc Jacobs Daisy.



Makyajla aranız nasıl? Ruj, far, allık seçerken hangi renkleri tercih edersiniz?

Özel günlerde kendi makyajımı yapmayı çok severim. Özellikle yeni şeyler denemeyi, marjinal makyajlar yapmayı seviyorum. Mesela renkli makyaj denemekten hiç çekinmem. Sarı far kullanmayı seviyorum. Allık olarak kışın pembe ve kırmızı tonlarını, yazın bronz tonları tercih ediyorum.



Yaz-kış düzenli olarak güneş koruyuculu ürünler kullanır mısınız?

Kışın güneş kremi kullanmıyorum. Anneannem hayatında hiç güneş kremi kullanmadı ve hala harika bir cildi var. Sadece güneşe fazla maruz kaldığım yaz aylarında kullanıyorum. Sette floresan ışıklarına karşı güneş koruyuculu fondöten kullanmaya çalışıyorum.



Güneşe çıkarken özellikle kullandığınız ürünler neler?

Kiehl’s’in güneş koruyucusunu kullanıyorum.







Oyunculukla ilgili hayalleriniz neler?

Yaptığım işi seviyorum. Mesleğimde daha özgür, daha sansürsüz, daha kapsamlı ve didaktik olmayan işlerin içerisinde olabilmeyi isterdim. Amacım sınırlarımı aşmak, nereye kadar gidebileceğimi görmek.



Mutlaka canlandırmak istediğiniz bir karakter var mı?

Bir dansçıyı ve savaşçı bir kadını oynamayı isterim.



Canlandırdığınız role nasıl hazırlanıyorsunuz?

Eğer hazırlanmak için vaktim varsa çok şanslıyım demektir. Önce empati kurup, karakteri anlamaya çalışıyorum. Geçmişini, geleceğini hayal ediyorum. Nasıl düşündüğünü, nasıl hayal kurduğunu, geçmişte yaşadığı travmaları hayal etmeye çalışıyorum; yani karakteri insanlaştırıyorum. Parçalar birbirine eklendikçe ete kemiğe bürünüyor. Ve bir bakmışsın o sensin.



Kalbimin Sultanı, Türkiye’de final yapıyor ama Rusya’da gösterilecek. Bu deneyim size neler kazandırdı?

Kalbimin Sultanı karanlık tarafıyla değil nahifliğiyle izleyici kitlesini hedefleyen bir proje. Saf bir aşk ve birçok mücadele söz konusu. Benim için en güzel tarafı, karakterimle kurduğum bağ. Bu bağ sayesinde karakterimden birçok şey öğrendim. Hoşyar Sultan’ın deneyimlerini gözlemleyerek kendi hayatımda seviye atlamış olabilirim. Uluslararası bir proje olması da ekstra keyifli. Dizi, Rus-Türk ortak yapımı, eylül ayında Rusya’da gösterime girecek olmasından heyecanlıyım.