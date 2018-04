Şirin Ediger’le kısa kısa

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Şirin Ediger Bayülgen, hoşgörülü ve çalışmayı seven bir kadın. Yaşadığı en mutlu anların kızıyla geçenler olduğunu söylüyor...

Yazı: Sinem Gürleyük



Sizi en çok üzecek olay?

Sevdiklerimden ayrı kalmak.



Nerede yaşamak isterdiniz?

Denizaltında.



Yaşayabileceğiniz en mutlu an?

Kızım İstanbul’la geçirdiğim her an.



Hangi hataları hoşgörüyle karşılayabilirsiniz?

Ardından özür dilenenleri.



Gerçek hayatta favori kadın kahramanınız?

Lou Salomé.



En sevdiğiniz müzisyen?

John Lennon.



Bir erkekte en beğendiğiniz özellik?

Erk.