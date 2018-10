Berkay Hardal oyunculuk adına taptaze bir kan, esmer yakışıklılar listemizinse yeni üyesi. Ancak onu ayrıcalıklı kılan yeteneği ve cool havasından çok daha fazlası; kibarlığın kitabını yazarcasına güzel insanlığı! 30 soruda Berkay Hardal’ı tanımaya ve anlamaya çalıştık.

Röportaj: Simay Engür

Fotoğraf: Erman İştahlı

StylIng: Zeynep Şimşek

Saç ve Makyaj: Murat Akbulut

Fotoğraf Asistanı: Ayşe Acıbuca

StylIng Asistanı: Tuğba Çeştan



Ekonometri okurken, Instagram’dan keşfedilmesiyle bir anda televizyonda buluyor kendini. İlk önce İstanbullu Gelin dizisindeki evin küçük oğlu şımarıklığında girdi hayatımıza. Diğer yakışıklı oyuncular gibi her daim jön bakışlı, zengin, hatta biraz üstten bakan karakterlerle kolay yoldan ilerlemeye devam eder sandık, yanılmışız! Şimdilerde komedi türündeki Meleklerin Aşkı dizisinde, Yağmur karakteriyle karşımızda. Kabul etmek gerekiyor ki sektörün buz kesen ego savaşlarında, mütevazılığıyla çölde bir vaha Berkay. Kibar, saygılı, iltifatlara karşı mahcup gülüşlü ve sadece 22 yaşında! Yakışıklılığıyla onu yakından tanımayanları, derinlerindeki centilmen edasıyla bizim kalbimizi çoktan kazandı.







‘Ben oyuncu olacağım’ dediğiniz ilk ana dair hatırladıklarınız…

Öyle bir an olmadı, her şey çok hızlı gelişti. Olaylar gelişirken de tek hissettiğim şey heyecandı.



Meleklerin Aşkı dizisi hayatınıza neler getirdi?

Neşe! İzlerken insanlar nasıl eğleniyorsa, bizde çekerken aynı şekilde eğleniyoruz.



Şu an sette karşısında oynarken çok heyecanlandığınız bir oyuncu var mı?

Oya Başar tabii ki.



İlk deneme çekiminizde neler hissettiniz?

Rahat hissediyordum. Verebileceğim maksimum performansı bende bilmediğim için tuhaf ve heyecanlı bir çekim olmuştu.



Yağmur karakterinin en yakın arkadaşı olsaydınız, ona ne gibi tavsiyelerde bulunurdunuz?

Aslında ben ondan tavsiye isterdim…



Yakışıklı oyuncular hep bir adım önde gibi görünüyor. Biz tersten bakalım, yakışıklı olmanın dezavantajlarını yaşadığınız oluyor mu?

Teşekkür ederim öncelikle. Eğer varsa bile öyle bir şey, ben henüz yaşamadım.



Hangi his size yuvanızda hissettirir? Bir yere ait olduğunuzu hissettiğinizde, genellikle nasıl bir ruh halinde oluyorsunuz?

Kapıyı annem açtığı zaman yuvama gelmiş hissediyorum. Daha sakin bir yapıda oluyorum.



Ailenizde seçtiğiniz mesleğe karşı çıkan mı yoksa destek olan mı daha çok oldu?

Hayatımda aldığım her kararda, attığım her adımda destek oldu ailem. Oyunculukta da öyle.







Sizce modern insanın en büyük çaresizliği nedir?

Çok düşünmekten vazgeçememek…



Dostlarınız en çok hangi özelliklerinizi seviyor?

Arkadaşlarım bu konuda hiçbir şey söylemiyor. Belki de sevmiyorlardır!



Sizi en çok kim ya da ne güldürür?

Şu sıralar Toygan Avanoğlu abim, sağ olsun çok gülüyoruz.



En çok hangi özelliğinizle gurur duyuyorsunuz?

Yalan söylemeyi sevmiyorum. Bununla da gurur duyabilirim sanırım.



İleriki yıllarda biyografik bir filminiz yapılsa, sizi hangi oyuncu oynardı ve neden?

O dönemin oyuncularını şimdiden kestirmek zor. Umarım ileride biyografik filmim çekilecek kadar başarılı olabilirim.



Tarihi bir karakterle, bilim insanıyla ya da bir sanatçıyla sohbet edecek olsanız, karşınızda kimin olmasını isterdiniz?

Tesla. Çünkü insanlığa bu kadar katkı sağlayıp, yine de arka planda kalmak ilginç kılıyor onu.



Bugüne kadar aldığınız en büyük risk neydi?

Futbolu bırakmak.



Zor yoldan öğrendiğiniz en önemli hayat dersi nedir?

Aldığım her dersi zor yoldan öğrendim ve bunu da ben istedim. Yaşayarak öğrenmenin çok güzel bir şey olacağını düşündüğüm her dersten de kaldım.







Duygusal bir insan mısınız yoksa mantığınız mı ağır basıyor?

Duygusal bir insanım. Mantığım çok devrede olmuyor.



Her şeyi çok hızlı tüketiyoruz; özellikle de aşkları. Sizin ilişkilere bakış açınız nasıl?

Çok hızlı ve kolay elde ettiğimiz için değerini kavramak da zor oluyor. İlişkilere bir bakış açım yok, anlamakta bende zorlanıyorum.



Bugünkü Berkay’ı, Berkay yapan bir dönüm noktası var mı?

Paylaşabileceğim bir şey değil ama kesinlikle var!



Oyunculuk dışında kendinizi geliştirmekte olduğunuz başka bir tutkunuz var mı?

Bağlama çalmayı öğreniyorum. Tutku gibi değil de hobi gibi.



Kendinizle ilgili asla çiğnemediğiniz kurallar var mı?

Beşiktaş maçlarını asla kaçırmam. Bunu kendime kural olarak koymadım ama sonrasında öyle oldu sanırım.



Gerçek hayatta ev işleriyle aranız nasıl? Çamaşırlarınızı kendiniz mi yıkarsınız örneğin?

Öğrenci hayatı yaşarken, her işimi mecburen ben yapıyordum. Elimde çamaşır yıkamışlığım çoktur…



Mükemmel bir günü nasıl tarif edersiniz?

Güzel bir uyku, ardından güzel bir kahvaltı, akşamına da bir Beşiktaş maçı. İşte mükemmel gün!



İnsanlığın başına gelen en büyük felaket nedir sizce?

Cehalet!