Son favori Barış Kılıç

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Karizmatik, kibar, dürüst, samimi ve tüm bu özelliklerin bileşkesinde seksi bir erkek o… İyi bir eş ve iki çocuk babası aynı zamanda. Son dönemde reyting yarışında ilk sıraya oturan ‘Güllerin Savaşı’ adlı diziyle ekranlara gelen Barış Kılıç’a ‘yakından’ baktık!

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraflar: Nurdan Usta



Onun hakkında edineceğiniz ilk izlenim işini çok ciddiye alan, disiplinli bir erkek olduğu… Sonra karizmatik, kibar ve yakışıklı bulabilirsiniz tabii. Çekimler sırasında son derece rahat ve profesyonel. Konuştukça düşüncelerini dürüstçe dile getirmekten çekinmiyor, rahat, ciddi ve mesafeli ama istediği zaman gülümsemesini gözlerine ulaştıracak kadar da samimi. ‘Merhaba Hayat’ın ardından asıl çıkışını ‘Adını Feriha Koydum’la yapan Barış Kılıç, ‘Bütün Çocuklarım’dan sonra şimdi de ‘Güllerin Savaşı’ ile ekranlarda. Son dizisinde bir plastik cerrahı canlandıran Kılıç, Damla Sönmez ve Canan Ergüder’le başrolleri paylaşıyor. Dizideki mesleğinden dolayı ‘Güzelliğin Efendisi’ lakabıyla anılan, Biray Dalkıran’ın imzasını taşıyan ve aralık ayında vizyona girecek ‘Seni Seviyorum Adamım’la ilk kez beyazperdeye konuk olmaya hazırlanan Barış Kılıç’ı yakından tanımak istiyorsanız haydi başlayalım.



‘Güllerin Savaşı’ dizisinde rol almaya nasıl karar verdiniz, yollarınız nasıl kesişti bu projeyle?

Klasik yapımcı-oyuncu ilişkisi tadında gelişti. Yapımcım beni arayarak projeden bahsetti, gittim, görüştüm. Aklımda yapmak istediğim birkaç proje vardı, içlerinden en çok içime sinen proje bu oldu.



Projenin sizin için çekici yanı neydi?

Proje seçerken en büyük kriterim; senaryoyu ne kadar sürede okuduğum ve o an neler hissettiğim. O ilk heyecan benim için çok önemli, sanırım bu dönemde okuduğum projeler içinde elimden düşürmeden okuduğum, etkilenerek okuduğum tek proje bu olduğu için bu projede olmaya karar verdim.



Ömer Hekimoğlu karakteri ile ‘Feriha’da canlandırdığınız Levent karakterinin benzer yönleri var. Bu durum rolün üzerinize yapışma riskini de taşımıyor mu?

Rolün üzerinize yapışma hikayesi yaptığınız için ne kadar uzun soluklu olduğuyla da ilgili. Sonuçta bu karakteri siz oynuyorsunuz, ne kadar farklı düşünürseniz düşünün bir yerde sizin içinizden çıkıyor; dolayısıyla sizin özelliklerinizi kısmen yansıtmanız kadar doğal bir şey yok. ‘Feriha’da canlandırdığım karakterle benzer yanları olabilir ama bambaşka iki hayattan gelen iki karakter aslında. Ama insanlar her iki karakteri de ben oynadığım için birbirine yakın görebilir ki bu da son derece normal.

