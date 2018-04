2016 onların yılı olacak! Cem Belevi, Kanat Heparı ve Uğur Kurul... Henüz yolun başında olsalar da attıkları her adım ses getiriyor...

2016 onların yılı olacak! Karakteristik yüz hatları ve birden çok yetenekleriyle dikkat çeken Cem Belevi, Kanat Heparı ve Uğur Kurul henüz yolun başında gözüküyor olabilirler ancak attıkları adımların sesleri oldukça güçlü yankılanıyor. Tam da bu yüzden geri sayım öncesi onları bir araya getirdik, yeni yılın ilk itiraflarını bizimle paylaşmalarını istedik ve bakın neler keşfettik.



CEM BELEVİ





Adını duyalı çok olmadı ancak özgüvenli duruşu ve karizmatik tavırlarıyla çoktan herkesin odak noktası oldu bile.‘İnadına Aşk’ dizisinde canlandırdığı Deniz karakteriyle oyunculuk yeteneklerini sergileyen Belevi, sesiyle ve şarkılarıyla da hayran katsayısını bir hayli arttırıyor. ‘Sevemez Kimse Seni’ parçasından sonra yeni single’ı ‘Sor’ ile ezber bozan bir çıkışa imza atan oyuncunun kariyer basamaklarını sağlam bir şekilde çıktığına şüphe yok.



YENİ YIL DİLEĞİNİZ: 2016’da beyazperdede yer almak ve yeni albümümü artık çıkartabilmek.

EN UNUTULMAZ YILBAŞI AKŞAMI: 2007 Londra. Her yer ışıl ışıldı. Öyle güzel parlıyordu ki etraf anlatamam. Ellerim cebimde evimden, ailemden kilometrelerce uzakta hem garip bir mutluluk hem de sonsuz bir özlem vardı içimde. O gün hayatımın değişeceğini ve aslında gerçekten ne istediğimi daha iyi anladım. Işıkları seviyordum evet ama bu ışıkların altında kendi ülkemde olmalıyım dedim. Galiba hikayem böyle başladı.

SAATLER 00:00’I GÖSTERDİĞİNDE: O anda ilk aklıma gelen; dileklerimin olması için bir dakikam olduğunu düşünerek hızla dua etmek.

ALDIĞINIZ EN GÜZEL HEDİYE: Koşu bandı. Kimin aldığını söylemem ama hayatımdaki en güzel kişi en güzel hediyeyi aldı bana.

YENİ YIL SABAHI UYANDIĞINIZDA: Önce şöyle bir gülümserim. Yeni bir yıla uyanmanın verdiği heyecanla yanımdakini de uyandırırım. Sonra nefis bir kahvaltı, belki sahilde yürüyüş... Yanımdakinin elini tutarım sımsıkı, aklımda ardı arkası kesilmeyen planlarımla… Oh mis!

YILBAŞI RİTÜELİNİZ: Alışveriş. En sevdiğim şey, en sevdiklerime hediyeler almak. Galiba hediye verdiğimde insanların yüzündeki o sevinci, gülümsemeyi görünce çok mutlu oluyorum. Bir de üstüne sımsıkı sarılınca acayip iyi hissediyorum kendimi.

HER YIL ERTELEDİĞİNİZ KARAR: Berlin’de yeni yıla girmek. Her yıl planlıyorum olmuyor ama olacak.

YENİ YILDA HEDEFLEDİĞİNİZ DEĞİŞİKLİK: Araba. Öyle son model arabam olsun derdim yok. ‘Bak bak ünlü oldu da hemen arabasını değiştiriyor’ demesinler şimdi... Ben konformist bir adamım sanırım. Oldum olası her şeyin en iyisini severim. Yani her yıl amacım her şeyin daha iyisinin olması.

O GECE YANINIZDA OLMASINI İSTEDİĞİNİZ KİŞİ: Bu gece de yanımda olan kişi.

YENİ YIL RUHUNU ANLATAN FİLM: Aşk Her Yerde.

GEÇMİŞ YILLARA ORANLA SİZ: Daha fit ve daha kararlıyım.