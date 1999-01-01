Neredeydi? Saat kaçtı? Üstünde ne vardı? Ses çıkarmış mıydı? Kadın mıydı, kız mıydı? Kaç yaşındaydı? Gülüyor muydu? Kimin nesiydi? Neredeyse faili haklı çıkaran şiddet haberleri, ne kadınların ne erkeklerin ve ne de hayvanların yardım çığlıklarına ses olmuyor.

Şiddeti besleyen, şiddete bahane üreten bu iki yüzlülüğün tam karşısında durarak; bu kez sadece hikayenin sonunu konuşmak istiyoruz! Her gün maruz kaldığımız ve sonu “... salıverildi, öldürüldü, tecavüze uğradı, serbest bırakıldı, taciz edildi, ayrımcılığa uğradı, para cezasına çarptırıldı, boğularak öldürüldü, kızının gözleri önünde katledildi” ile biten şiddet haberlerine karşı; dekoratif çabalardan arındırılmış, kalıcı ve büyük adımlar atmak umuduyla Şevval Sam, Enver Aysever, Özlem Gürses, Bahar Toksoy Guidetti, Ecem Erkek, Kaan Sekban ve Dolunay Soysert ile bir araya geldik. Şiddetin sözde gerekçelerini, kurbanın cinsiyetini, türünü, dilini, dinini, ırkını, yaşını, fiziksel özelliklerini konuşmayı bırakıp hikayenin sonunu değiştirmek için; avazımız çıktığı kadar haklarımızı savunmalıyız, hep birlikte ve hür. Şimdi tek bir isteğimiz var: Bu hikayenin #SonunuDeğiştir



ÖZLEM GÜRSES

Gazeteci







ÇEŞİTLİLİK, ÇOK SESLİLİĞİ GETİRİR

Kadınlar artık daha güçlü ve daha fazla dayanışmayı öğrendiler. Ne kadar zor, ne kadar uzak gibi görünse de yine de #SonunuDeğiştir. Bu mümkün ve mutlaka denemeye değer!



“Şiddet, gerçek bir psikopatinin sonucu olabilir. Bazı insanların beyinlerinde ‘empati’ bölgesi eksik, o canlının acı çektiğini asla anlayamıyorlar. Var böyle vakalar… Ama bence daha yaygın olanı sevgisiz, sürekli şiddet görmüş, aşağılanarak büyütülmüş, özgüvensiz, yetersizlik duygusuyla dolu kişilerin şiddete yöneldiği gerçeği. Ne yazık ki Türkiye’de o korumaya çalışılan tırnak içinde ‘aile’ çoğu zaman tam da böyle bir yer! Nesilden nesile aktarılan bir öfke ve yetersizlik kompleksi. Ayrıca sürekli ‘yapanın yanına kar kaldığı’ işlemeyen bir adalet ve yargı sisteminin varlığını da unutmayalım. Ancak şiddete bahane üretenler, işte bu çarpık yargıya güvenenler….



Görmezden gelenler ise büyük ihtimalle kendileri de bir biçimde o şiddet sarmalının zaten içinde olanlardır. Şiddet hepimize tahminimizden de çok yakın. Hem şiddete maruz kaldım hem de tanık oldum… Unutması zor anlar, anlatması da kolay değil. Kadınlar bazen inanın ki çok çaresiz… Neredeyse ölüm daha iyi. Asla geri dönemeyeceğin bir baba evi, hatta bazen o bile yok… Büyük ve derin bir yoksulluk, kimselere anlatamadığın bir utanç duygusu ve her seferinde seni ‘evine dön’ diye ikna etmeye uğraşan rezil bir emniyet ve yargı sarmalı…



Yaşamayan asla anlayamaz bu çaresizliği. Neyse ki yavaş da olsa bir farkındalık oluşuyor ve kadınlar eskiye göre daha fazla sesini duyurabiliyor. Kadın konusu, bir avuç gerici yaşlı erkeğin zihniyetine esir edilemeyecek kadar önemli bir konu. Kullandığımız dilden başlayarak topyekûn bir zihni devrim gerekiyor. Yasalar kadar, uygulayanların da değişmesi şart. Kadınlar, ancak kendi değerlerinin farkına varıp bunun için mücadele ederlerse bir şeyler değişir ki bu başladı. Erkekler, ancak kadınlar özgür ve mutlu olurlarsa, özgür ve mutlu olabilirler. Kadının sürekli şiddet gördüğü bir ülkede erkekler de hep ya olağan şüpheli; ya da bizzat fail! Eğitim sistemi, hukuk, siyaset… Tamamında erkekler hüküm sürüyor. Oysa üçünde de bir kadının vicdanına, şefkatine, yılmazlığına ihtiyacımız var…



Devletin ve kurumların meseleye bakışı değişmeden, gerekli yapılanmalar oluşmadan, kolay kolay çözülemez bu şiddet. Yerel yönetimler mutlaka sığınma evleri açmalı, kreşler yapmalı, kadın üreticiyi desteklemeli, kadınları güçlendirmeli. Ben yeniliğe, farklı fikirlere ve yaşam tarzlarına, tercihlere hep açık tutuyorum kendimi. Çeşitlilik, çok sesliliği getirir çünkü. Şiddet çoğu zaman bilinmeyene olan öfkeden kaynak bulur. Benim hayalim tüm canlı yaşamının yüceltildiği bir dünya…”



ŞEVVAL SAM

Oyuncu



