“Spor için bahane üretmem”

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Gazeteci, sunucu, yazar ve sporcu… Benimsediği sağlıklı yaşam ilkesi, etrafına yaydığı pozitif enerjisi ve spor tutkusuyla tanıdığımız Ece Vahapoğlu ile form tutma sırlarından egzersiz ve beslenme tüyolarına kadar her şeyi konuştuk.

Yazı: Elif Gürsoy/Formsante

Fotoğraf: Murat Sargın



Uzun zamandır sosyal medyada bir hayli aktif olan Ece Vahapoğlu’nun hızına yetişmek mümkün değil. Günlük koşuşturmacada oldukça hareketli olan Ece Vahapoğlu’nu spor yaptıktan sadece birkaç saat sonra yurt dışına çıkarken görebilirsiniz… Kendisi bitmek bilmeyen enerjisinin küçüklüğünden kaldığını belirterek, durağan hayatın kendisine uygun olmadığını söylüyor.



Sizi ilk olarak gazeteci olarak tanıdık ama zaman geçtikçe spor faaliyetlerinde daha çok görür olduk. Bu geçiş nasıl oldu?

Yurt dışında üniversite okumaya başladığımdan beri spor hayatımda aslında. Yıllardır spor salonlarına giderim. Fakat gazetecilik, yazarlık ve sunuculuk derken medya sektörüyle birlikte çok seyahat eder oldum. Bu yoğun seyahatlerde de düzenli spor yapmaya ve formumu korumaya dikkat ediyordum. Ama istediğim kas yapısına ve belirginliğine geçememiştim. Üç sene önce bu işin içine daha fazla girmeye başladım. Herkes İçin Spor Federasyonu’ndan wellness eğitmenlik sertifikası aldım. Bununla birlikte hem kendim bilinçlendim hem de kitaplar yazmaya, seminerler vermeye başladım. İnsanların beni sporla tanıması ve takibe alması, bendeki değişen enerjiyle çok daha arttı. 10 senedir gazetecilik yapıyorum; Türkiye çapında röportaj yapmadığım iş insanı kalmadı… Ama sokakta daha çok sporla tanınıyorum.



Spora olan ilginizi mesleğe dönüştürmek için faaliyetlerde de bulunuyor musunuz?

Benim için Herkes İçin Spor Federasyonu’ndan aldığım wellness eğitmenlik sertifikası ile her şey resmileşti aslında. Federasyonun aynı zamanda proje başkan vekiliyim ve ilerleyen zamanlarda daha büyük sorumluluklar alacağım. Türkiye’nin spor politikalarıyla ilgili projelerinin çoğunun içindeyim. Çoktan bir meslek halini aldı diyebilirim. Yazdığım kitaplar ve köşe yazıları daha çok spor ve sağlıklı yaşamla ilgili hale geldi. Bunu da zaman içinde yaptığım işe entegre edebildim. Hatta benim için artık “fit/ sportif” sunucu denmeye başlandı.



Yeni projeleriniz var mı?

Sporla ilgili markalarla yeni projeler gerçekleştireceğiz. Benim adımla birkaç spor etkinliği de olacak. Yakında yeni bir kitabım da geliyor; yine sağlıklı yaşam ve wellness temalı… Spor ve beslenmenin yanı sıra ünlü isimlerin de yer aldığı bütünsel bir kitap. Öte yandan buldumbuldum internet sitesi için baskılı tişörtler, yastıklar ve kupa bardakların olduğu fit tasarımlar yaptım. Ekim ayında hazırladığım sağlıklı mönü ve yoga etkinlikleriyle Bodrum’da wellness kampım olacak.



“30 yaşında biraz daha içime dönüp ne istediğimi hissetmeye başladım. Ceketetekli ciddi Ece’yle yaşımı olduğumdan çok büyüttüğümü fark ettim. Sporla gençleştim. Hayat benim için sağlıklı yaşam ve sporla akmaya başladı. Ruhumun derinliklerinde tatmin olmaya başladım…”



