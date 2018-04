Standartların ötesinde

‘Merhamet’ dizisiyle adını duyurdu. Sorunlu bir karakteri canlandırıyordu ve herkes onu konuşuyordu. Ardından ‘Muhteşem Yüzyıl’ ve ‘Su ve Ateş’le yoluna devam etti. Senenin en iddialı projesi ‘Şeref Meselesi’ ile gündemimize yerleşen Yasemin Kay Allen, altın çağını yaşıyor!

Röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Tamer Yılmaz



Adınızı duyunca hep pozitif bir tablo çiziliyor önümde. İnsanın kendini anlatması pek kolay değildir ama Yasemin Allen nasıl biri?

Yüzde yüz pozitif bir bakış açım var diyemem ama insanları güldürmeyi, gülmeyi ve güzel enerjiler paylaşmayı çok seviyorum. İş söz konusu olduğunda biraz daha ciddi olabiliyorum. Aslında ben bütün duyguları yaşayabilen biriyim. Ne pozitif ne karamsar diye anlatamam kendimi. Her şeyden biraz var ve gününe göre, etrafımdaki insanları ne kadar tanıdığıma göre değişebiliyor bu duygular. İnsanlarla samimiyet kurmam zaman alabiliyor.



Hikayenizin hangi dönemindesiniz şu anda?

Bazen kafamın içinde geleceğimi gösteren bir çizgi varmış, ben onu takip ediyormuşum gibi geliyor. Çünkü tam olarak olmam gereken noktadaymışım gibi hissediyorum. Olmayı beklediğim yerdeyim, huzurluyum. Her şey doğru zamanda doğru yere oturdu. Yedi sene oldu Türkiye’ye döneli ve yurt dışında geçirdiğim vakti burada tamamladım. Yani döngü aslında tamamlandı.



‘Şeref Meselesi’ hikayenize nasıl dahil oldu?

Aslında, ‘Merhamet’, ‘Muhteşem Yüzyıl’ ve ‘Su ve Ateş’in ardından yazın tatil yapmak istiyordum. Bir de arada reklam çektim. Yazın biraz dinlensem mi derken ‘Şeref Meselesi’nin projesinden haberdar oldum. Deneme çekimleri yaptık rol arkadaşlarımla birlikte ve ‘Şeref Meselesi’ böylece hayatıma girdi. Senaryodan çok güzel bir tat aldım, canlandırdığım karakter de gerçekten benim için keyifli bir rol.



Dizinin ilk bölümünü izlediğinizde neler hissettiniz?

Tahmin ettiğim gibi bir iş olduğunu gördüm. Projenin kamera arkasını ve hatta her şeyini iyi bildiğin için dışaradan bir gözle bakamıyorsun çok fazla. Fakat ilk bölümü gerçekten seyirci gibi izleyebildim ve ilk bölüm her açıdan beni çok etkiledi.