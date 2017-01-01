Stephen Amell ile Soru-Cevap

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Arrow dizisinin yıldızı Stephen Amell, geçtiğimiz gün resmi Facebook sayfası üstünden hayranlarının sorularını cevapladı. İşte o soru ve cevapların bazıları...

Hayran-Sence Arrow kaç sezon sürecek?

Stephen-Benim düşünceme göre en az 5 sezon sürmeli.

H-Dünya kupasını kimin kazanmasını istiyorsun?

S-Amerika. Çünkü kızım bir Amerikan melezi.

H-Bugünlerde başka projelerin var mı?

S-Yarın isim hakkı alınacak olan Green Arrow isimli video oyununda, Arrow’u seslendireceğim.

H-Bir baba olarak, sence babalığın en zor kısmı ne ?

S-Bir gün kızımın benim gibi biri ile evlenebileceği gerçeği..

H-Supernatural’da kimi daha çok seviyorsun? Dean mi Sam mi ?

S-Aslında her zaman Misha’nın tarafında oldum.

H-Şimdiye kadar ki favori dövüş sahnen?

S-Finalde Slade ile yaptığım.

H-Rus mafyalarını yeni sezonda daha sık mı göreceğiz ?

S-Öyle sanıyorum.

H-Zack Snyder(filmin yönetmeni) seni 2017′de vizyona girecek olan Justice League ‘de oynaman için aradı mı ?

S-Hayır.

H-Robbie Amell’in(Stephen’ın kuzeni) Arrow’a konuk oyuncu olarak gelme şansı var mı?

S-Her zaman şansı var.