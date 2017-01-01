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Stephen Amell ile Soru-Cevap

Arrow dizisinin yıldızı Stephen Amell, geçtiğimiz gün resmi Facebook sayfası üstünden hayranlarının sorularını cevapladı. İşte o soru ve cevapların bazıları...
Hayran-Sence Arrow kaç sezon sürecek?
Stephen-Benim düşünceme göre en az 5 sezon sürmeli.
H-Dünya kupasını kimin kazanmasını istiyorsun?
S-Amerika. Çünkü kızım bir Amerikan melezi.
H-Bugünlerde başka projelerin var mı?
S-Yarın isim hakkı alınacak olan Green Arrow isimli video oyununda, Arrow’u seslendireceğim.
H-Bir baba olarak, sence babalığın en zor kısmı ne ?
S-Bir gün kızımın benim gibi biri ile evlenebileceği gerçeği..
H-Supernatural’da kimi daha çok seviyorsun? Dean mi Sam mi ?
S-Aslında her zaman Misha’nın tarafında oldum.
H-Şimdiye kadar ki favori dövüş sahnen?
S-Finalde Slade ile yaptığım.
H-Rus mafyalarını yeni sezonda daha sık mı göreceğiz ?
S-Öyle sanıyorum.
H-Zack Snyder(filmin yönetmeni) seni 2017′de vizyona girecek olan Justice League ‘de oynaman için aradı mı ?
S-Hayır.
H-Robbie Amell’in(Stephen’ın kuzeni) Arrow’a konuk oyuncu olarak gelme şansı var mı?
S-Her zaman şansı var.
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