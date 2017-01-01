Arrow dizisinin yıldızı Stephen Amell, geçtiğimiz gün resmi Facebook sayfası üstünden hayranlarının sorularını cevapladı. İşte o soru ve cevapların bazıları...
Hayran-Sence Arrow kaç sezon sürecek? Stephen-Benim düşünceme göre en az 5 sezon sürmeli. H-Dünya kupasını kimin kazanmasını istiyorsun? S-Amerika. Çünkü kızım bir Amerikan melezi. H-Bugünlerde başka projelerin var mı? S-Yarın isim hakkı alınacak olan Green Arrow isimli video oyununda, Arrow’u seslendireceğim. H-Bir baba olarak, sence babalığın en zor kısmı ne ? S-Bir gün kızımın benim gibi biri ile evlenebileceği gerçeği.. H-Supernatural’da kimi daha çok seviyorsun? Dean mi Sam mi ? S-Aslında her zaman Misha’nın tarafında oldum. H-Şimdiye kadar ki favori dövüş sahnen? S-Finalde Slade ile yaptığım. H-Rus mafyalarını yeni sezonda daha sık mı göreceğiz ? S-Öyle sanıyorum. H-Zack Snyder(filmin yönetmeni) seni 2017′de vizyona girecek olan Justice League ‘de oynaman için aradı mı ? S-Hayır. H-Robbie Amell’in(Stephen’ın kuzeni) Arrow’a konuk oyuncu olarak gelme şansı var mı? S-Her zaman şansı var.