“Stilim, karakterimin yansımaları”

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Her zamanki şık görünümüne ve zarafetine şaşmamalı! Karakteri de öyle. Ve stili karakterinin aynası! Ebru Akel’in kendine has asil tarzını mercek altına aldık.

Röportaj: Aslıhan Sever

Fotoğraf: Zeynel Abidin Ağgül



Stilinizi nasıl anlatırsınız?

Rahat, tanımlanabilir, karışık olmayan şıklık.



Mesele moda mıdır, arkasındaki fikir mi?

Fikirdir kesinlikle. Siz de bir koleksiyon hazırladınız.



İlham periniz neydi?

İlham kaynağımız, kesinlikle annemiz. Çocuk yaşlardan itibaren, onun renkleri cesurca ve özgürce kullanması, bize en büyük ilham kaynağı oldu. Biz de Akel kardeşler olarak, bugüne kadar olan bilgi ve tecrübelerimizi bir araya getirdik. Sonuç olarak bizim rengimizden, bizim gökkuşağımızdan Akel’s doğdu.



Tasarımlarınızın en belirgin özelliği ne?

Bu koleksiyonda giyilebilir, her zaman gündüzden geceye taşınabilir, insana kendini iyi ve farklı hissettirecek kıyafetler var. Zaten kendine güveni olan kadınları biraz daha parlatmak amaçlı bir koleksiyon. Sonuç olarak, giyen herkes kendini mutlu hissediyor. Bu da benim için çok önemli. Diğer yandan, ben klasik düşünen biri olmakla beraber bugünü ve dünü birleştirmeyi çok seviyorum. Dolayısıyla, zamansız, 10 yıl sonra dolaptan çıkardığında eskimeyen,ruhu olan, biraz daha dokusu olan, kumaşındaki detayında farklılık olan kıyafetler tasarlıyorum.



Mühim olan stil mi yoksa moda mı?

Stili olmalı ki, moda parçaları kendine yakıştırabilsin. Öbür türlü stilin olmuyor. Tamamen modanın yansımasında biri oluyorsun. Moda olup her şeyi alıp giyen insanların stilinin olduğunu düşünmüyorum. Stil de karakterdir aslında. Benim stilim ise, benim karakterimin yansımaları.



Siz modayı nereden takip edersiniz?

Ben çok fazla dergi karıştıran ya da moda takipçisi biri değilim ama son zamanlarda özellikle stilini beğendiğim kişileri Instagram’dan takip ediyorum. net-a-porter. com’dan alışveriş yapmayı çok seviyorum. İnternetten alışveriş yapabilmek kolay bir şey değil ama ben zamanla bunun ustası oldum.



