Stiliniz karakterinizi yansıtır

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Kadınsı, elegan, sade ama şık… Dilek Hanif kendi bakış açısını yansıttığı yeni sezon tasarımlarını ve modaya yaklaşımını bizimle paylaştı.

Stil mi moda mı, neden?

Tabii ki stil! Moda stili yaratmak için kullanılan bir argüman. Stil kişiliği yansıtıyor.

Stil sahibi kadın olmak için dikkat etmesi gereken üç kural…

Moda olan parçaları, kendi kıyafetlerinize kombinlerken çok dikkatli olmalı. Kendi vücuduna, tarzına, kişiliğine uygun parçalarla modayı birleştirmeli. Saç, makyaj, aksesuarlar gibi kendine ait detaylarda, kendine yakışanı bulabilmeli... Stil sahibi kadınlar radikal değişiklikler yapmaz, renk tonlarında ufak tefek değişimler yapar. O renkler, çizgilerle siz oluyorsunuz. Stil sahibi dediğinizde akla Audrey Hepburn, Jacqueline Kennedy, Grace Kelly geliyor.

Modada hala gizemli bulduğunuz bir şey var mı?

Gizemli olmasa moda yapmaya devam etmezdim. Hep keşif halindesiniz.

Bir kıyafeti beğenmek, satın almak için yeterli mi?

Stilinize, vücut yapınıza uymuyorsa beğenin ama kesinlikle almayın.

Yeni sezon için tavsiye ettiğiniz trendler neler?

Bu sezon çok yenilik var; blok renkler, puantiyeler, desenler... Sade ve net çizgilerden hoşlanan biriyim, bu yüzden bunların arasından beyazı seçtim. Bu sene gardırobunuzda beyaz herhangi bir şeyi bulundurmanız, trendi yakalamak için yeterli. Deri de ön plana çıkıyor. Deri ceket, bahar akşamlarında hoş olabilir. Yırtmaçlı, özellikle önden yırtmaçlı etekler moda, bacaklarınız buna müsaitse kesinlikle öneriyorum.

Bu sezon sizin ilham noktalarınız neler?

Hazır giyim koleksiyonumuz romantik oldu. Couture’de çok açık ve yumuşak renkler kullanmıştım, hazır giyimde ise ressam Mary Cassatt’ın tablolarından yola çıkarak bir koleksiyon hazırladım. Puantiyelerim trendi yakalamakla birlikte, vurgulanmıyor. Ton sür ton puantiyeleri şifon ve uçuşan kumaşlarda çalıştık. Dantel devam edecek. Danteli, tek parça elbiseler, tulumlar, gömleklerde kullandık. Lilalara, Nil yeşili tonlara, somonun tonlarına koleksiyonumuzda yer verdik.

