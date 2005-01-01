Stil ve Instagram birlikteliği, gün geçtikçe daha da çok ‘like’ alıyor. Sosyal medyada stiliyle dikkat çekmek kadınlar için aslında çok da zor değil. Biz bu kez fark yaratan, cesur seçimlere sahip, takip edilesi adamların peşine takıldık.

ALEXANDER KOKOSKERIYA

Adamentown Ortak Kurucusu/Moda Editörü/Stil Yazarı





Stilini nasıl ifade edersiniz?

Benim stilim ‘durum stili’ oluyor genelde. Dışarıya çıkarken nereye gidersem gideyim o yerin formatı neyse ona göre kombinim oluştururum. Tabii ki gündüz daha rahat, son derece sade ve pratik parçaları seçiyorum fakat gece olunca işler değişiyor. Asıl giyinme, kuşanma ve aynaya bakma vakti o vakit. Gecenin gizemli ve şiirsel siyah tonlarını tercih ediyorum.

Tarzınızı oluştururken etkilendiğiniz akımlar, kişiler, moda trendleri var mı?

Coco Chanel şöyle demiş zamanında: ‘Moda geçicidir ama stil kalıcıdır.’ Kendi vücudumu ve karakterimi çok iyi bilip, kendime en yakışanı bulur, onu giymem gerektiğini düşünürüm. Ne de olsa moda olan her parça aynı zamanda demode oluyor. Çünkü yaşadığımız modern dünyada her şey çok çabuk üretilir ve saniyesinde tüketilir. Bu yüzden ben tarzımla kalıcı olmak isterim. Moda akımlarına gelince; sadece mevsimlik kumaşlar, renkler, aksesuar ve trendler için ucundan takip ederim.

Dolabınızda en sık karşılaşacağımız parça ne?

Üç ana parçam var; siyah dar jean, siyah sade bisiklet yaka tişört ve siyah ceket.

Peki ya aksesuarlarla aranız nasıl? Takmadan çıkmam diyebileceğiniz bir aksesuarınız var mı?

Yüzükler, güneş gözlükleri ve tabii ki deri sırt çantalarım.

Stilini beğendiğiniz ve takip ettiğiniz isimler kimler?

Jared Leto, Adam Gallagher (IAMGALLA), Kerem Tezgel ve Ali Kalyoncu.

Instagram sizin için ne ifade ediyor?

Vizyonumu paylaşabileceğim ve farklı kitlelerden ilham aldığım en önemli platform.

Stille uğraşan biri olarak Instagram’da ne sıklıkla paylaşım yapıyorsunuz?

Hemen hemen her gün özellikle seyahatler sırasında paylaşımlarım artıyor.

Paylaşımlarınızda sıklıkla hangi hashtag’leri kullanıyorsunuz?

#alexanderkoko, #adamintown, #menstyle, #istanbul ve #obex daim olanlardan...

Kadınların daha çok öne çıktığı bir alanda boy göstermek sizin için zor oldu mu? Bir erkeğin stiliyle öne çıkması daha mı zor?

Dijital dünyanın kendine göre bir rekabeti elbette vardır ama bu tamamen hemcinsler arasında olmalı ki kadın ve erkek dünyası, istekleri, hayat felsefesi çok ama çok farklı... Bu yüzden bu anlamda bir zorluğun olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Her şey bir kenara kendime has bir stilimin olduğunu düşünüyorum.

Tarzınızı ve paylaşımlarınızı en iyi anlatan kelimeler ne?

Sadelik, özgürlük ve yenilikçi ruh.