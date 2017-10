Mutlu ve sevdiği işi yapan kadın güzeldir diyor Damla Sönmez. Güzelliğin en büyük üç düşmanı ise mutsuzluk, stres ve öfke ona göre. Tam da fotoğraflarda gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl, doğal, capcanlı bir kadın. Sevdiği işi yapan her insan gibi mutluluğunu yüzüne yansıtabilenlerden o.

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Hakan Adil



YÜZÜNDE KOCAMAN BİR GÜLÜMSEMEYE SETE GELEN İNSANLARLA ÇALIŞMANIN MUTLULUĞUNU HİÇBİR ŞEY GÖLGELEYEMİYOR. Hani yağmurdan sonra yeşillerin üzerinde parlayan damlaları görmek insanı tazeler, nedeni belirsiz bir mutluluk verir ya, referandumun tam da ertesi gün buluştuğumuz Damla Sönmez, işte böyle hissettirdi tüm set ekibine. Güllerin Savaşı, Aşk ve Gurur dahil pek çok dizide ve filmde oynadı bugüne kadar. Başarılı, okullu bir oyuncu o. 22 yaşında 46. Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde Umut Veren Genç Yetenek seçilmesinin ardından ivmesi hızla yükselen ve ödüllerle devam eden bir başarı grafiği var. Peki yosun rengi gözlere sahip bu Çerkez güzeli oyunculuğunun dışında nasıl biri? Merak ediyorsanız işte dipnotlar.







Cildinizin daha güzel görünmesi için neler yapıyorsunuz? Bir cilt diyetiniz var mı örneğin?

Eskiden daha sağlıksız beslenebiliyordum. Şimdi yaşla birlikte olsa gerek daha hafif yiyeceklere yöneldim. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum, çok sık fast food yememeye özen gösteriyorum. Eskisi gibi kaldıramıyorum. Daha çabuk yoruluyor insan. Zamanla sağlıklı ve hafif yiyeceklerin insanı daha zinde ve mutlu tuttuğunu öğrendim. Elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum.



Günlük cilt bakımı için neler yapıyorsunuz? Düzenli olarak temizleyici, tonik, nemlendirici ya da maske kullanır mısınız?

Sabahları ve makyajımı iyice temizledikten sonra akşamları nemlendirici kullanıyorum. Geceleri asla makyajlı uyumam, her durumda makyajımı temizliyorum. Sürekli yaptığım ritüellerim olmasa da arada bir arındırıcı maske uyguluyorum. Çok yorgun olduğumda ise soğuk jel göz yorgunluğuna birebir.



Saç modelinizi ya da rengini sıkı sık değiştirenlerden misiniz yoksa klasik ve size en çok yakıştığını düşündüğünüz şekli mi sürdürürsünüz?

Saç boyasına alerjim var. Her türlü boya beni hastanelik edebiliyor. Belki de böyle olması bir şans, çünkü aksi takdirde saçımı turuncudan yeşile her renge boyamıştım. Bir rol için gerekmedikçe uzun saçtan yanayım. Arada bir kakül kestirip, yaz dönemini kontrolsüzce kıvırcıklaşan kaküllerle boğuşarak geçirip, sonra uzun zaman kakül kestirmemeye yemin ediyorum ama öyle olmuyor tabii. Zaman zaman kestirdiğim kakül dışında kendimi en rahat hissettiğim model uzun dalgalı saçlar.







Ruj, far, allık seçerken hangi renkleri tercih edersiniz?

Sette yapılan ve uzun saatler yüzde kalan makyaj cilt için çok yorucu. O yüzden set dışında çok makyaj yapmıyorum. Yaptığım zaman ise allık için şeftali tonları, farda kahverengi, rujda ise dudak rengini tercih ediyorum. Bazı günler ise hiç makyaj yapmayıp sadece kırmızı bir ruj sürüyorum.



Güzelliği nasıl tanımlarsınız?

Mutluysan, rahat ettiğin kıyafetlerleysen zaten güzelsin. Rahatlık ve mutluluk bir insanı en güzel yapan şey.



Bir kadının güzelliğine en çok zarar veren şeyler neler olabilir sizce?

Mutsuzluk, stres, öfke. Giyim ve makyaj bunda en az etkisi olan şeyler.



Asla vazgeçemeyeceğiniz bir makyaj malzemesi var mı?

Allık ve maskara. Mac’in Peaches allığı, Maybelline’in the Colossal Cat Eyes maskarası favorim.



Takıntılı biri misiniz?

Sette, kuliste, evde nerede olursam olayım ayakkabı, eldiven gibi çift olan şeylerin önce sağını, sonra solunu giyiyorum. Yerde ters duran ayakkabıları da düzeltirim genelde, duramam.



Kötü giden bir günün sonunda kendinizi rahatlatmak için neler yaparsınız?

Mum yakarım. Çok sinirlendiysem ya da günüm çok kötü geçmişse hemen uyuyup o günü arkamda bırakmaya çalışıyorum genelde.







Tarzınızı nasıl tarif edersiniz?

Değişken.



Şu aralar hangi güzellik ve bakım ürünleri favorileriniz arasında?

Otacı’nın Hindistan cevizli şampuanı, Kiehls’in günlük nemlendiricisi ve gece serumu, Dirty Works’un el kremi, bir de Hindistan cevizi yağı, vanilya ve balmumundan kendi yaptığım dudak kremim var.



Boş zamanlarınızda en çok neler yapmaktan hoşlanırsınız?

Dizi dönemleri dışında birikmiş kitapları okuyup, filmleri izlemeye çalışıyorum. İzleyemediğim oyunları izliyorum. Bir de puzzle yapmayı çok seviyorum.



Ödüller almış bir oyuncu olmak rol seçiminizi ne ölçüde etkiliyor?

Etkilemiyor. Ödül almadan önce de gerçekten kalbimi çarptıran karakterleri seçmeye çalıştım, şimdi de öyle. Ödül büyük bir motivasyon ama hikaye, proje seçimlerini ödül beklentisi ile yapamazsınız. Ödül size birilerinin “Yaptığını sevdik, anladık.” demesi. Kabul edip, teşekkür etmek ama tutulmadan yola devam etmek gerek.



Önümüzdeki dönemde sizi hangi oyunlarda izleyeceğiz?

Deniz Karaoğlu’yla oynadığımız Parçacıklar oyunumuz devam ediyor. Ushan Çakır, Süreyya Güzel ve Ahmet Rıfat Şungar’la bir tiyatro kurduk. Adı Hemzemin. Mayenburg’un Bir Parça Plastik isimli oyununu oynuyoruz. Oyunumuzu şu an Ataşehir Watergarden’ın içindeki DasDas Sahne’de oynuyoruz. Oyunu 11 ve 19 Mayıs tarihlerinde izleyebilirsiniz. Michael Önder’in yazıp yönettiği Taksim Holdem ve Can Ulkay’ın yönettiği, senaryosunu Yiğit Güralp’in yazdığı Ayla isimli iki film geliyor. Taksim Hold’em henüz festival yolculuğunda. Filmde Kenan Ece, Emre Yetim, Nezih Cihan Aksoy ve Tansu Taşanlar var. Ayla ise önümüzdeki yıl vizyonda olacak.







İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Sarp Levendoğlu röportajı için TIKLAYINIZ