Yaratıcılık nedir? Kaç farklı şekli, hali, boyutu vardır? Bu sorulara yanıt ararken yaratıcılığın farklı alanlarda harmanlanmış versiyonlarını keşfe çıktık. Gördük ki, sıfırdan bir şey yaratmak, yenilik üretmek ve risk almak hayatın her alanında var olabiliyor. Çünkü dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek adına gizli bir projede yer alırmışçasına çalışan ve üreten insanlar var bu hayatta. Bu ayrıcalıklı gruba mensup dört özel isim Deniz Karaşahin, Ezo Sunal, Meltem Özbek ve Hazer Amani ile bir araya gelmek için yola çıktık. Nasıl atmosferlerde ürettiklerine olan merakımız ise tabiri caizse onları kendi laboratuvarlarında ziyaret etmemize imkan verdi. İşte, bu deneyin bilimsel ve sanatsal sonuçları…



“EN BASİT ŞEYİ BİLE SÜREKLİ YAPTIĞINIZDA YENİ BİR BECERİ KAZANIRSINIZ”

Ezo Sunal/Eğitimci, 33



Çocukları yaratıcı dünyasının tam merkezine koyan Ezo Sunal, kurduğu Ezo Sunal Çocuk Atölyesi ile etrafına ilham saçıyor. Ayrıca okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklara yönelik hazırladığı mobil uygulama LALALA ile özgün bir kaynak yaratıyor. Müzik, hikaye ve oyun dolu bir diyarın kapılarını aralayan bu uygulamadaki tüm şarkıların sözü ve müziği kendisine ve LALALA ekibine ait.



Yaptığınız işi klasik tanımların dışında kendi kelimelerinizle anlatacak olsanız neler söylersiniz?

Madem kendi kelimelerimle anlatmamı istediniz o zaman iş kelimesini kaldırmam gerekecek çünkü mesleğimi hiçbir zaman iş gibi görmedim. En sevdiğim, keyif aldığım şeyleri ‘iş’ olarak yapıyorum. Tek cümleyle özetleyecek olursam her yaş grubuyla oyun oynuyorum. Sonra da en güzel oyunları LALALA mobil uygulamamız aracılığıyla paylaşıyorum.



Nelerin yaratıcılığınızı tetiklediğine inanıyorsunuz?

Benimki hep tetikte!



Motivasyonunuzun tükendiği noktalarda yeni ilhamlar aramak için neler yaparsınız?

Çocuklarla vakit geçiriyorum. Onlarla sohbet ediyorum, şarkı söylüyorum, dans ediyorum.



Yaptığınız işin sizi en mutlu eden yanı ne? Bir adım sonrasında neyi hayal ediyorsunuz?

LALALA projemi bir televizyon programına dönüştürmek isterim. Televizyonda çocuklar için bir eğitim programı yapmak en büyük hayalim.



Teknolojinin insan beynini tembelliğe alıştırdığı, hayal dünyasını bir nevi baltaladığı düşünülüyor. Buna katılıyor musunuz?

Bence de tam tersi. Teknoloji, sosyal medya, akıllı telefonlar gerçeklikten uzaklaştırıyor. Her şey hayal her şey yalan gibi. Çok üzücü bir haberi bile görünce hemen normalleştirip hayatımıza devam edebiliyoruz. Ama teknolojiyi kendimizi geliştirmek için kullanırsak mükemmel bir araç olduğunu düşünüyorum.



Sizin daha özgün düşünebilmek adına yönteminiz nedir?

Bol tekrar. En basit şeyi bile sürekli yaptığınızda hep yeni bir beceri kazanırsınız ya da değişik fikirler çıkar ortaya. Başkasından duymak, videoda izlemek, kitaplarda okumak yeterli değil, birinci elden deneyimleyerek daha üretken olabildiğimi düşünüyorum.



Peki, nasıl ortamlar, nasıl insanlar sizin yaratıcı yanınızı olumsuz etkileyebiliyor?

Eğer mutlu hissetmiyorsam kendi kendimi olumsuz etkileyebiliyorum. Başka insanları hiç bahane etmeyeyim şimdi. Ama iyi ki çok uzun süre mutsuz kalamıyorum.



Dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesi için evrensel dev bir proje başlatılsa siz hangi görevde olmak ve neyin iyileşmesine katkıda bulunuyor olmak isterdiniz?

Bu projenin içine doğmadık mı zaten? Gittiğimizde daha güzel bir yer bırakmak değil mi amaç? Değilse pardon ben yanlış anlamışım. Şu anda ne yapıyorsam aynen devam ederdim. Çocuklarla eğitim alanında çalışırdım. Ya da pandalar onlar da olur...