“Susarak yanlış anlaşılmayı göze alıyorum”

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Nur Fettahoğlu’yla kısa gibi duran uzun hikayesini hayatını konuştuk…

Ekranlarda buz gibi duruyor, Mahidevran zırhının altında ne olduğunu kestirmenin imkan ve ihtimali yok. Ama yüz yüze gelip kocaman gülümsemesi ve parlayan gözleriyle size bakınca anlıyorsunuz ki Nur Fettahoğlu; içindeki çocuğu öldürmeyenlerden. Biraz vakit geçirince keyifli, hayatı dolu dolu yaşayan, aslında pek kimseleri de takmayan, sadece mutlu olmaya ve çevresindekileri mutlu etmeye çalışan bir kadın. Yani ekranlardaki ağlak, huysuz haliyle alakası yok. Ama bugünlerde canı biraz sıkılmış… Magazinin onunla uğraşmasından rahatsız; “Hakkımda çıkan haberler karşısında sessiz kalıyorum hatta yanlış anlaşılmayı göze alıyorum. Yaşadığım yerle ilgili bile bir sürü haber yaptılar. Oturduğum yere istediğim zaman girebilirim, istediğim arkadaşımı da davet edebilirim, gizlenme kaygım olmaz, bunu farklı şeyler ima ederek yayınlamak çok çirkin. Üstelik bir de adresimi ulusal gazetede yayımladılar…” diyor. O tatildeyken magazin basını gibi biz de onu rahat bırakmadık. Sorularımızla peşinden gidip keyifli bir sohbete yelken açtık. Dizi bitti, İstanbul’dan tasıtarağı toplayıp kendinizi Güney’e attınız.



Nasıl hissediyorsunuz şu anda kendinizi?

Çok huzurlu bir ortam. Yeşil, mavi... Pek çok yeri gezdim bu tatilimde ve açıkçası hepsine hayran kaldım. Metropollerde bazen yaşamın amacını ve hatta canlılığın anlamını unutuyoruz. Böyle kaçamaklar yeniden özümüze dönmemizi sağlıyor. Kısacası: ‘Kendimi buldum!’ Yeni sezon maceraları için de sabırsızlanıyorum.



Dizinin ismi ‘Muhteşem Yüzyıl’. Siz Kanuni Sultan Süleyman dönemini gerçekten muhteşem olarak nitelendirebiliyor musunuz?

Tarihi bilim olarak incelediğinizde bile akılda bulundurmanız gereken şey, her zamanı kendi şartları ve değer yargılarıyla ele almanın gerekliliği. Şu anki bakış açımla, özellikle kadının toplumdaki yeriyle ilgili bunca gelişmeden sonra, imkanı yok o zamana öykünmemin. Demokrasisiz bir yönetim şimdi düşünemeyiz mesela, rahatlıkla “Herkes birine hizmet ediyormuş neresi muhteşem!” diye tepki verebiliriz bugünden bakarak. Örnekler çoğaltılabilir... Ancak Malkoçoğlu’yla James Bond’u kıyaslamayı bir kenara bırakırsak bazı şeyler aşikar olur: Bir ‘cihan imparatorluğu’ o zaman Osmanlı, üç kıtada geniş alanlara hakim ve bu toprak genişliğinin sosyal, kültürel ve bilimsel anlamda desteklendiğini, askeri başarıdan ibaret olmadığını görüyoruz. Farklı düşüncelerdeki farklı insanların, toplulukların, bir arada yaşaması sağlanıyor, herkese birbirine karşı saygı öğretiliyor. Tesadüf, şans ya da kader: Mimar Sinan ve Barbaros Hayrettin Paşa gibi gerçekten üstün insanlar da o devirde yetişiyor ve Osmanlı’nın çağrıştırdığı ihtişamı canlandırıyorlar. İşte o ihtişam sebebiyle padişah haşmetli, yüzyıl da muhteşem.



Bize yeni sezonla ilgili biraz ipucu verseniz diyorum…

Ne desem... Yine heyecan dolu bir sezon, kaynayan bir harem ve yine gözü yaşlı Mahidevran.



Mahidevran’ın yerinde Nur olsaydı ne yapardı?

Nur da üzülürdü. Nur da çabalardı, en azından çocuğu için. Daha zekice çözümler, daha soğukkanlı planlar düşünürdü elbet, ama çaresizlik bu, belli olmaz yapacakları. Neticede Hürrem’in namı o kapalı kutu haremden çıkmış, 450-500 yıl boyunca kulaktan kulağa anlatılmış ve bugüne gelmiş. Öyle büyük bir erk. O halde Allah Nur’u Hürrem’lerden korusun.



O dönemde yaşasaydınız kimin hayatı sizin olsun isterdiniz?

Dönemin önde gelen isimlerinin hayatında hep katlanması zor acılar olduğunu görüyoruz... Kimi kavuşamayan aşık, kimi evlat acısı çekiyor, kimi çok sevdiği kardeşini kurtaramıyor... Ölüm ya da aşk, hepsine uğrayıp devasız dert bırakmış. Önde gelmeyenlerse zaten unutulmuş; unutulacak biri olmak ister miydim bilmiyorum. En iyisi denizlerin hakimi olmak bence, zaten kanımda var: Barbaros olmak isterdim.



Bugün Kanuni Sultan Süleyman gibi bir güce sahip olsaydınız, neleri değiştirirdiniz, neler yapardınız?

Yeşili korumak için güçlü ve denetlenen kanunlar yapardım. Gücümü en çok barış ve huzur için kullanırdım. Dünya çapında savaşsızlık her devir için bir ütopya, sıcak olmasa soğuk savaş olur, herkesin her şeyi hakkıyla paylaşması aile içi miras davalarında bile ender rastlanan bir olayken, 6-7 milyarın tok gözlü davranması insan yapısı gereği imkansız. Bu durumda özellikle kendi içimizde neyi paylaşamadığımızı sorgular, uzmanlarla durumu tartışır ve birtakım yaptırımlar uygulayarak devlet içi tam bir birlik sağlardım. Sonra bu aynı bayrak altında aynı amaç için çalışan insanlar topluluğuna, bu millete her mesleğin en iyisini çıkarmaları ve belki de yeni meslek türleri tanımlamaları için imkanlar sunar, eğitim sistemini mutlaka ve mutlaka bu yönde değiştirirdim. Gücüm teraziyi dengelediğinde, adaleti sağladığında mantıklı olurdu.