Nur Fettahoğlu’yla kısa gibi duran uzun hikayesini hayatını konuştuk…
Ekranlarda buz
gibi duruyor,
Mahidevran
zırhının altında
ne olduğunu
kestirmenin imkan
ve ihtimali yok.
Ama yüz yüze gelip
kocaman gülümsemesi ve parlayan
gözleriyle size bakınca anlıyorsunuz
ki Nur Fettahoğlu; içindeki çocuğu
öldürmeyenlerden. Biraz vakit geçirince
keyifli, hayatı dolu dolu yaşayan,
aslında pek kimseleri de takmayan,
sadece mutlu olmaya ve çevresindekileri
mutlu etmeye çalışan bir kadın. Yani
ekranlardaki ağlak, huysuz haliyle
alakası yok. Ama bugünlerde canı
biraz sıkılmış… Magazinin onunla
uğraşmasından rahatsız; “Hakkımda
çıkan haberler karşısında sessiz
kalıyorum hatta yanlış anlaşılmayı göze
alıyorum. Yaşadığım yerle ilgili bile bir
sürü haber yaptılar. Oturduğum yere
istediğim zaman girebilirim, istediğim
arkadaşımı da davet edebilirim,
gizlenme kaygım olmaz, bunu farklı
şeyler ima ederek yayınlamak çok
çirkin. Üstelik bir de adresimi ulusal
gazetede yayımladılar…” diyor. O
tatildeyken magazin basını gibi biz de
onu rahat bırakmadık. Sorularımızla
peşinden gidip keyifli bir sohbete
yelken açtık.
Dizi bitti, İstanbul’dan tasıtarağı
toplayıp kendinizi Güney’e attınız.
Nasıl hissediyorsunuz şu anda
kendinizi?
Çok huzurlu bir ortam. Yeşil, mavi...
Pek çok yeri gezdim bu tatilimde
ve açıkçası hepsine hayran kaldım.
Metropollerde bazen yaşamın
amacını ve hatta canlılığın anlamını
unutuyoruz. Böyle kaçamaklar yeniden
özümüze dönmemizi sağlıyor. Kısacası:
‘Kendimi buldum!’ Yeni sezon
maceraları için de sabırsızlanıyorum.
Dizinin ismi ‘Muhteşem Yüzyıl’. Siz
Kanuni Sultan Süleyman dönemini
gerçekten muhteşem olarak
nitelendirebiliyor musunuz?
Tarihi bilim olarak incelediğinizde bile akılda bulundurmanız gereken şey, her
zamanı kendi şartları ve değer yargılarıyla
ele almanın gerekliliği. Şu anki bakış açımla,
özellikle kadının toplumdaki yeriyle ilgili
bunca gelişmeden sonra, imkanı yok o
zamana öykünmemin. Demokrasisiz
bir yönetim şimdi düşünemeyiz mesela,
rahatlıkla “Herkes birine hizmet
ediyormuş neresi muhteşem!” diye tepki
verebiliriz bugünden bakarak. Örnekler
çoğaltılabilir... Ancak Malkoçoğlu’yla
James Bond’u kıyaslamayı bir kenara
bırakırsak bazı şeyler aşikar olur: Bir
‘cihan imparatorluğu’ o zaman Osmanlı,
üç kıtada geniş alanlara hakim ve bu
toprak genişliğinin sosyal, kültürel ve
bilimsel anlamda desteklendiğini, askeri
başarıdan ibaret olmadığını görüyoruz.
Farklı düşüncelerdeki farklı insanların,
toplulukların, bir arada yaşaması sağlanıyor,
herkese birbirine karşı saygı öğretiliyor.
Tesadüf, şans ya da kader: Mimar Sinan
ve Barbaros Hayrettin Paşa gibi gerçekten
üstün insanlar da o devirde yetişiyor
ve Osmanlı’nın çağrıştırdığı ihtişamı
canlandırıyorlar. İşte o ihtişam sebebiyle
padişah haşmetli, yüzyıl da muhteşem.
Bize yeni sezonla ilgili biraz ipucu verseniz
diyorum…
Ne desem... Yine heyecan dolu bir sezon,
kaynayan bir harem ve yine gözü yaşlı
Mahidevran.
Mahidevran’ın yerinde Nur olsaydı ne
yapardı?
Nur da üzülürdü. Nur da çabalardı, en
azından çocuğu için. Daha zekice çözümler,
daha soğukkanlı planlar düşünürdü elbet,
ama çaresizlik bu, belli olmaz yapacakları.
Neticede Hürrem’in namı o kapalı kutu
haremden çıkmış, 450-500 yıl boyunca
kulaktan kulağa anlatılmış ve bugüne
gelmiş. Öyle büyük bir erk. O halde Allah
Nur’u Hürrem’lerden korusun.
O dönemde yaşasaydınız kimin hayatı
sizin olsun isterdiniz?
Dönemin önde gelen isimlerinin hayatında
hep katlanması zor acılar olduğunu
görüyoruz... Kimi kavuşamayan aşık,
kimi evlat acısı çekiyor, kimi çok sevdiği
kardeşini kurtaramıyor... Ölüm ya da aşk,
hepsine uğrayıp devasız dert bırakmış. Önde
gelmeyenlerse zaten unutulmuş; unutulacak
biri olmak ister miydim bilmiyorum. En
iyisi denizlerin hakimi olmak bence,
zaten kanımda var: Barbaros olmak
isterdim.
Bugün Kanuni Sultan Süleyman
gibi bir güce sahip olsaydınız,
neleri değiştirirdiniz, neler
yapardınız?
Yeşili korumak için güçlü ve
denetlenen kanunlar yapardım.
Gücümü en çok barış ve
huzur için kullanırdım. Dünya
çapında savaşsızlık her devir
için bir ütopya, sıcak olmasa soğuk
savaş olur, herkesin her şeyi hakkıyla
paylaşması aile içi miras davalarında bile
ender rastlanan bir olayken, 6-7 milyarın
tok gözlü davranması insan yapısı gereği
imkansız. Bu durumda özellikle kendi
içimizde neyi paylaşamadığımızı sorgular,
uzmanlarla durumu tartışır ve birtakım
yaptırımlar uygulayarak devlet içi tam bir
birlik sağlardım. Sonra bu aynı bayrak
altında aynı amaç için çalışan insanlar
topluluğuna, bu millete her mesleğin en
iyisini çıkarmaları ve belki de yeni meslek
türleri tanımlamaları için imkanlar sunar,
eğitim sistemini mutlaka ve mutlaka bu
yönde değiştirirdim. Gücüm teraziyi
dengelediğinde, adaleti sağladığında
mantıklı olurdu.