19.yüzyılın önemli yazarlarından Charles Reade, “Güzellik güç, gülümsemeyse
onun kılıcıdır” demiş. Aradan geçen iki yüzyıl sonra güzelliğin güç
olmadığını savunanlar var mıdır; bilemiyorum. Nasıl ki varsıl bir erkek
iktidar sahibiyse, güzellik de kuşkusuz kadın için büyük bir güç. Bir
mübadele aracı! Kadınların çoğunun neden güzelleşmeye çalıştığı ve
güzellik endüstrisinin engellenemez yükselişi ortada: ‘Var olma mücadelesi!’ İnsanlığın tarıma geçişiyle
birlikte değişen cinsiyetler arası güç eşitsizliği, bugün kadınların görünür olma mücadelesini yeterince
açıklıyor. Peki, güzellik; şöhret, başarı, kariyer, statü, zenginlik ya da saygınlık getirir mi? Örnekleri var.
Götürdüğü şeyler var mı? Onun da örnekleri var. Güzellik, her yaşta ve koşulda yaşama evet diyen bir
kişilikte ve Reade’in dediği gibi gülümseyen bir yüzde buluşunca estetik bir şölene dönüşüyor. Ötesi
yıkım, benlik bölünmesi ya da kölelikten başka bir şey değil. Yepyeni bir yılın ilk ayında, konuyu olumlu
tarafından ele alalım dedik ve güzellere sorduk: “Güzellik, yaşamınıza neler getirdi; neleri götürdü?”