'Taçlı ve Güçlü' güzel

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Çekim öncesi hazırlık...

19.yüzyılın önemli yazarlarından Charles Reade, “Güzellik güç, gülümsemeyse onun kılıcıdır” demiş. Aradan geçen iki yüzyıl sonra güzelliğin güç olmadığını savunanlar var mıdır; bilemiyorum. Nasıl ki varsıl bir erkek iktidar sahibiyse, güzellik de kuşkusuz kadın için büyük bir güç. Bir mübadele aracı! Kadınların çoğunun neden güzelleşmeye çalıştığı ve güzellik endüstrisinin engellenemez yükselişi ortada: ‘Var olma mücadelesi!’ İnsanlığın tarıma geçişiyle birlikte değişen cinsiyetler arası güç eşitsizliği, bugün kadınların görünür olma mücadelesini yeterince açıklıyor. Peki, güzellik; şöhret, başarı, kariyer, statü, zenginlik ya da saygınlık getirir mi? Örnekleri var. Götürdüğü şeyler var mı? Onun da örnekleri var. Güzellik, her yaşta ve koşulda yaşama evet diyen bir kişilikte ve Reade’in dediği gibi gülümseyen bir yüzde buluşunca estetik bir şölene dönüşüyor. Ötesi yıkım, benlik bölünmesi ya da kölelikten başka bir şey değil. Yepyeni bir yılın ilk ayında, konuyu olumlu tarafından ele alalım dedik ve güzellere sorduk: “Güzellik, yaşamınıza neler getirdi; neleri götürdü?”



