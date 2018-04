Takipte kalın

25 yaşın üzerindeyseniz bu arkadaşları tanımamış olabilirsiniz. Ama gençlik onların peşinde! Hele kızlar! Çıldırıyorlar... Bu da demek oluyor ki çok yakında, çok daha fazla hayatımızda olacaklar. Tanıştıralım; televizyon ve sinemanın yeni yakışıklıları.

Efecan Şenolsun “Hayatta her alanda risk almalı”

Çocukluk yıllarında tiyatro oyunculuğuna soyunan 23 yaşındaki Efecan Şenolsun, iyi bir oyuncu olduğu kadar iyi de bir müzisyen. Ve sporcu! Yani her yanından yetenek akanlardan! ‘Konseptsiz’ isimli grubuyla müzik çalışmalarına devam eden Şenolsun, oyunculuğa o kadar erken başlamış ki o bile tam olarak ne zaman başladığını hatırlamıyor! Fakat onu size bir çırpıda anlatacak eski bir projesinden bahsedebiliriz hemen; ‘Güneşi Beklerken’.



Oyunculuk bir meslek mi yaşam biçimi mi?

Bir meslek tabii ki. Yaşam biçimi olsa, çok uzun sürmeden akıl sağlığınızı yitireceğinizi düşünüyorum. Fakat yaşam biçimi olarak tanımladığımız şey eğer bir tutkuysa, mesleğime tutkuyla bağlı olduğumu söyleyebilirim.



2015’te sizi hangi projelerde izleyeceğiz?

BKM’nin yeni sinema filmi, ‘Kocan Kadar Konuş’ta Murat karakterini canlandırıyorum. Çok keyifliydi. Şu an sadece senaryosu ve konsepti belli olan, yakın bir arkadaşımın projesinde yer alacağım bu sene bir de. Çok zekice ve etkileyici bir hikaye. Fazlasıyla heyecanlanıp, sabırsızlanıyorum başlamak için. Bir diğer yandan ‘Konseptsiz’ konserlerim var. Geçtiğimiz ay ilk EP çalışmamız ‘İnsanlar Çıldırmış’ı çıkardık. Hemen akabinde Nublu konseriyle yoğun bir tempoya girdik ve konserler bu ay da devam edecek.



Bana bir masal anlatmanızı istesem…

Tutku ve hırslarımdan arındırdığım hayalim; başarılı, sevdiğim insanlarla güzel bir hayat yaşamak.



Mesleğiniz adına yaptığınıza inandığınız en doğru şey ne?

Risk almak. Hayatta her alanda risk almalı!



Ben size müzik desem siz bana ne dersiniz?

Hayatımın yüzde 50’si.



‘30 yaşıma geldiğimde asla…’ Cümleyi tamamlar mısınız?

Hiçbir şey için asla dememeyi ciddi bir tecrübeyle öğrendiğim her şey olabilir.



Gündelik hayatın en sıkıcı yönü sizce ne?

Para kazanma derdinde olmak.



Aşık olduğunuzda kendini tanıyamayanlardan mı yoksa aynı kalabilen tiplerden misiniz?

İnsan biriyle yakın ilişki kurduğu zaman elbette ki aldığı bilgiler ve yaptığı paylaşımlarla zaman içinde değişebiliyor. Carl Gustav Jung’un bir sözü var; “İki kişiliğin karşılaşması iki kimyasal maddenin temas etmesi gibidir. Herhangi bir reaksiyon oluşursa, ikisi birden biçim değiştirir.” Ben de bu değişkenliğimle barışık olarak kendimi daha iyi tanıdığımı düşünüyorum.



Ceket: H&M TL 129

Gömlek: Gant TL 209

Tişört: Tommy Hilfiger TL 109

Pantolon: Zara TL 129

Pantolon Askısı: H&M TL 30

Ayakkabı: Vans TL 129

Çorap: Happy Socks TL 30

Kaykay: Vans TL 275