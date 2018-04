Tanem Sivar

O İstanbul'u biz onu keşfettik!

Yazı: Sinem Gürleyük



Ekranların neşeli sunucusu Tanem Sivar, CNN Türk’te yeni bir programa başladı. ‘İki Kahve Arası’ programında her hafta İstanbul keşfine çıkacak Sivar’ın bilinmeyenlerini keşfetmeye ne dersiniz?



Sizi en çok üzecek olay?

Yanlış anlaşılmak.



Nerede yaşamak isterdiniz?

Şu an yaşadığım yerde mutluyum.



Yaşayabileceğiniz en mutlu an?

Hayal ya da hayallerimin gerçekleştiğini görebilmek.



Hangi hataları hoşgörüyle karşılayabilirsiniz?

Gerçekten hata ise hepsini.



Gerçek hayatta favori kadın kahramanınız?

Annem.



En sevdiğiniz müzisyen?

Leonard Cohen.