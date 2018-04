Taner Ölmez “Ters köşe rolleri seviyorum”

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Her ne kadar ‘Kayıp Şehir’ dizisindeki Sadık karakterinin kendisine çok şey kattığını düşünüyor olsa da, asıl çıkışını ‘Medcezir’deki Mert rolüyle yaptı. Sevimli ve sempatik tavırlarıyla izleyicinin hemen bağrına bastığı Taner Ölmez, ‘Katil Joe’ oyunuyla hem Sadri Alışık, hem Afife ödüllerine aday oldu. “Ters köşe rolleri seviyorum” diyen Ölmez’i bir gün boksör rolünde izlerseniz şaşırmayın yani…

Röportaj: Gülru İncu

Fotoğraf: Tayfun Çetinkaya



Son dönemin en sevilen karakterlerinden biri. Dahası ekranı seven, ekranın da onu sevdiği isimlerden… ‘Medcezir’in sevimli, fırlama, zeki adamı Mert’i canlandıran Taner Ölmez’in ekrana yansıyan hali sadece başarılı bir oyunculuk gösterisi değil; gerçek hayatta da kısa sürede dostluk kurabileceğiniz kadar samimi, güldü mü gözlerinin içi gülen biri. ‘Kapalı Çarşı’ ile adım attığı dizi sektöründe ‘İstanbul’un Altınları’, ‘Kayıp Şehir’, ‘Çıplak Gerçek’, ‘Tatar Ramazan’ ve son olarak da ‘Medcezir’de izlediğimiz 28 yaşındaki oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ndeki derslerini de ihmal etmiyor, tiyatro sahnesini de! Yaptığı işe saygısı sonsuz.

Öncelikle göründüğü kadar sevecen... Arkadaşlarına çok düşkün. Futbola da, tuttuğu takım Beşiktaş’a da… Bir yanıyla ünlü, bir yanıyla kapı komşumuz kadar tanıdık. Kötü olaylara bile komik tarafından bakıp dalga geçebilecek kadar cesur, hepimiz kadar da gerçek. Onu arıyorsanız, İstanbul’da denizi görebileceğiniz her yerde karşınıza çıkabilir; Moda’ya tutkun mesela. Bir de bisiklete binmeyi çok seviyor. Moda’dan Suadiye’ye uzanan sahil şeridinde kendisine rastlamanız an meselesi. Peki kimdir Taner Ölmez? Merak ediyorsanız işte kendi sözleriyle karşınızda…