Tanıdık yüzlerin filmi

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Seyirciyi romantik ve tanıdık bir hüzne götüren "Kendime İyi Bak"ın başrol oyuncularıyla bir araya geldik...

Röportaj ve Prodüksiyon: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Serhat Hayri





‘Kendime İyi Bak’ hakkında

Aşkın farklı hallerini, iki kadın ve bir erkeğin etrafında, incelikle ve akıl almaz bir fedakarlıkla ören senaryoda Emre (Çağdaş Onur Öztürk), Begüm (Aslı Tandoğan) ve Yeşim (Begüm Birgören) kaderlerinin onları götürdüğü noktaya ulaşana kadar pek çok duygusal sınavdan geçiyorlar. Tüm tatlılığı ve samimiyetiyle aşkı kurgulanmış bir tesadüfle yakalayan Yeşim, tam her şeyi kaybettiğini düşünürken sürpriz bir aşka düşen Emre ve sahip olduğu aşktan gitmeye cesaret gösteren Begüm… Serhan Arslan ve Ruhi Yapıcı’nın yazıp yönettiği ‘Kendime İyi Bak’ ikilinin ilk sinema filmi. Birkaç yıldır üzerinde çalıştıkları senaryolarını geçtiğimiz yaz hayata geçiren Serhan Arslan ve Ruhi Yapıcı filmlerinin sinematografik anlatımında kullandıkları flashback geçişleriyle izleyenlere filme ait farklı bir dil vadediyor. Film, 11 Nisan’da vizyona giriyor.



Aslı Tandoğan

“Yalın, farklı ve sürprizlerle dolu bir film”



Hep çok sakin, içine kapalı bir kadın olarak canlandırdım onu kafamda. Oynadığı rollerden mi masumiyetinden mi bilmiyorum. Ama o hiç öyle bir kadın değil! Tam aksine enerjisi çok yüksek ve çok rahat bir tip. Aklına geleni dilinden esirgemeyen, inatçı, sorgulayan, sorgulatan bir kadın. Bir de elbette hiç göstermediğinden 36 yaşında olduğuna inanamadım! Yüzünde tek bir kırışık, tek bir iz, tek bir belirti yok. Üstelik öyle sağlıklı yaşamın peşine düşüp sadece otla, suyla beslenen biri de değil. Bildiğin patates kızartması yiyor! Tamam belli ki genleri iyi, zaten güzel ama bu kadar da olmaz ki dedirtiyor. Tandoğan’ın bu kadar iyi görünmesinin sırlarından biri de hayatı dolu dolu yaşaması. Çünkü o hayatındaki eksikleri düşünmeyi bırakabilmiş ve yaşantısında ‘keşke’lere yer yok!



‘Kendime İyi Bak’ın senaryosu projenin içine sizi nasıl çekti?

Senaryoyu ilk okuduğumda, çok yalın ama farklı geldi. Avrupa filmlerinde görmeye alıştığımız hayat karmaşasını sade bir anlayışla ele alması beni etkiledi. Kolay anlaşılır olmasına karşın sürprizlere açık da bir senaryo olduğundan projenin içinde yer almak istedim.



Filmin adı neden ‘Kendime İyi Bak’?

Biraz önce bahsettiğim sürprizlerden biri de filmin ismi, anlamak için filmi izlemeniz gerek. O zaman bu ilginç film adının nasıl anlam kazandığını anlayabilirsiniz.



Nasıl bir karaktere hayat veriyorsunuz?

Oynadığım karakter bir taraftan sert ve duyarsız bir portre çizerken, özünde kırılgan ve fedakar bir karaktere sahip.



Fragmanda bir açıklama yapmadan evliliğin kıyısındaki bir ilişkiyi bırakıp gidiyor gibi görünüyorsunuz. Gerçek hayatınızda da zor durumda kalsanız hiçbir açıklama yapmadan bir ilişkiyi bitirir misiniz?

En kötü açıklama bile açıklama yapmamaktan iyidir. Açıklık ve dürüstlük benim için çok önemli.



Bir ilişkide sizi en çok ne yorar?

Sevgisizlik, yalan ve güvensizlik.



Aşk sizin ruh halinizde nasıl bir değişim rüzgarı estirir?

Bana göre aşk değişimin kendisidir. O yüzden hayatımda bir değişim rüzgarı estirmez.



Bir dizi ya da yeni bir proje var mı gündeminizde?

Farklı projeleri değerlendiriyorum, ancak şu an için netleşmiş bir proje yok. Umarım yakında aklıma yatan başarılı bir projenin içinde yer alırım.



Peki, şu aralar en çok neyle uğraşıyorsunuz?

Vaktimi oynadığım tiyatro oyunu ‘Bütün Çılgınlar Sever Beni’ ile geçiriyorum. Şu sıralar Moda Sahnesi dışında, Türkiye’nin çeşitli illerinde oynamaya devam ediyoruz.



Gece mi gündüz mü sizi daha mutlu eder?

Geceleri daha mutlu oluyorum, gün sonrası sevdiklerimi görmek kadar güzel bir şey yok hayatta.



En çok ne için stres yaşarsınız?

Hayatın planlarım dışına çıkmasından dolayı kısa süreli stresler yaşarım. O yüzden çok gerektirmedikçe plan yapmıyorum ve hayatın bana yaşatacağı sürprizleri bekliyorum.



Hayatınızda eksik olan bir şey olduğunu düşünür müsünüz?

Düşünürdüm artık düşünmüyorum.



Keşke öyle yapmasaydım der misiniz sık sık?

Hayır demem, inatçı karakterim ‘keşke’lere yer vermiyor.



En çok neyin hayali meşgul ediyor zihninizi şu aralar?

Huzurlu ve adaletli bir ülkenin…



Peki, en çok nelere kızıyorsunuz bugünlerde?

Ülkemizdeki kutuplaşmalara ve ötekileştirmelere kızıyorum.



