Tatile çıkıyoruz!

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Yaz ya da kış fark etmez, çocuklarla çıkılan tatiller genellikle teferruatlı, stresli, kimileri için ise çok zorlu geçer, bavulu hazırlamak bile neredeyse uzmanlık ister. Peki ünlü isimlerin çocuklu tatilleri nasıl geçiyor dersiniz?

Hazırlayan: Vecihe Sözeri/Bebeğimle Elele



Ayşe Kucuroğlu

“Çocuklarla tatil ile çocuksuz tatil arasındaki en büyük fark hazırladığın bavulun içeriği olabilir. renk renk stilettoların yerini alan eşyalar! Şaka bir yana genellikle ev tatili değil, içeriğinde lüksü de barındıran tatil otellerini tercih ediyoruz. Yıllardır aksatmadan gittiğimiz otel Hilton Dalaman Sarıgerme. aile odaları şahane ve anne-baba için de oldukça şık ve güzel bölümler var otelde. Gazebolar ömre bedel. Genellikle orada sakin vakit geçiriyoruz. Bavul hazırlarken yanıma bol yüksek korumalı güneş kremleri ve güneş sonrası kremler alırım. tabii ki ateş düşürücüler ve zehirli böcek ısırmalarına karşı ilaç da hep yanımda olur. Kendim için de C vitaminini eksik etmem. Güvenlik her şeyden önce geliyor, bavulun gerisi de stilinize kalmış. Küçük selma hariç diğer çocukların kendi küçük eşyalarını, taşıyabilecekleri sırt çantalarına koyuyorum. Hem havaalanı sorumlulukları oluşuyor hem de iPad, uğurlu battaniye gibi eşyalarını taşımış oluyorlar. Bu kadar teferruat sizi korkutmasın, inanın kids club oldukça birkaç rose şarap yudumlamaya tabii ki vaktim kalıyor.”



