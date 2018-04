Oyunculuğunu tek solukta izleten Tayanç Ayaydın güçlü ve emin adımlarla yolunu çiziyor. Yeteneği, karizması ve ismi ile müsemma güven veren duruşu bir yana dursun; dürüst sözleri ‘yüzünden’ ya da ‘sayesinde’ son zamanlarda kadınların özel bir merak konusu haline geldi. Hal böyle olunca, bu özel ilginin haklı nedenlerini deşifre ettik.

Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Serhat Hayri



Büyükçekmece’ye doğru yola çıktığımızda o gün nasıl bir adamla karşılaşacağıma dair hiçbir şeyi önden kestiremiyordum. Sakin görüntüsü yanıltıcı mıydı? Karizmatik ses tonu güçlü bir karakterin habercisi miydi? Anlamlı bakışları oldukça duygusal olduğu anlamına mı geliyordu? Aklımda cevaplarını tahmin edemediğim sorular, içimde uzun zamandan sonra birini tanımaya yönelik tekrar harekete geçen merak duygusu ve etrafta sabahın erken saatlerinde şehrin karmaşasından uzaklaşmanın yaydığı huzur kokusu… Çekimin yapılacağı alana vardığımızda karavanın içinde beklemeye başladım. Kısa bir süre sonra karşımda gözlerinin içi gülen biri vardı. Üstelik elinin ucuyla değil, adam gibi el sıkışması sayesinde benim de gülümsememe neden oldu. Tahmin ettiğim gibi tahmin edilebilirlik onun mayasında yoktu. İşte o anda, neden onu daha önce yakından tanımaya çalışmadığımızı merak ettim. Yetenekli ve başarılı oluşu elbette gözlerden kaçmıyordu ama sanki kadınlar ondan çekiniyordu, bu da onu daha çekici kılıyordu. Belki de bir süre önce sarf ettiği; ‘Birlikte olacağım kadın güzel olmalı’ sözleri ona cephe almamızı sağlamıştı. Ama hepimiz bu konuya dair önemli bir detayı kaçırmıştık; o bu açıklamasıyla etrafımızdaki erkeklerden daha dürüst davranabilmişti. Öyle ki; bugün göğsünü gere gere, ister iş ister aşk mevzu bahis olsun, ‘Ben dürüstlükle yaşıyorum’ diyebiliyordu. Mükemmeliyetçi yapısı, canlandırdığı karakterleri hayal gücüyle zenginleştirmesi, kendine itiraf etmekte zorlansa da romantik tavırları, her şeyden önce iyi insan olmak gerektiğine dair inancı ve hayatı geldiği gibi ama dolu dolu yaşamayı bilmesi hakkında ilk öğrenecekleriniz aslında. Daha derine inmek için sözlerinin satır aralarına gizlenmiş kelimelere de kulak kabartmak lazım. Söylemeden geçemeyeceğim, hitabeti de bir o denli kuvvetli. Keza ne anlatırsa anlatsın kendisini ilgiyle dinletiyor. Yaratıcı olmak içinse uzak diyarlara kaçması değil içine dönmesi yetiyor. Unutmadan; ‘karım’ diye hitap etmekten büyük keyif aldığı eşi Sally ile yaptıkları gece sohbetleri rahatlamasına, ‘Hepsinden biraz biraz’ diyerek çaldığı farklı enstrümanlar ruhunun beslenmesine, canlandırdığı her karaktere kendini yüzde 100 vermesi daha çok hayal etmesine, sakin yapısıysa hayatı doğru anlamlandırmasına yardımcı oluyor. Çünkü onun hayatının filmi kendi hayatından ibaret. Daha önce canlandırdığı çatık kaşlı karakterlerden farklı olarak Hayat Şarkısı’nda ters köşe bir rolle ekranlara geri dönen Tayanç Ayaydın’a dair daha söylenebilecekler yaz yaz bitmez; o yüzden en iyisi artık ben susayım, siz okuyun.



Hayat Şarkısı başladığı günden itibaren izleyici tarafından oldukça beğenildi. Beş bölümde dizilerin kaldırıldığı bir dönemde reytinglerde hep üst sıralamalarda yer aldı. Buradan yola çıkacak olursak, sizce bir diziyi neler izletiyor?

Aslında her dizinin kendi şansı var.Bazen hiç tutmayacağını zannettiğiniz diziler tutabiliyor. Bazen de senelerce devam edeceğini düşündüğünüz projeler birkaç bölümde bitiyor. Diziyi izleten birkaç tane değişken var; cast çok önemli, hangi kanalda, günde ve saatte olduğu, karşısında kimlerle yarıştığı çok önemli. Ama bu matematikleri bir kenara bırakırsak ekibin içerisinde ne kadar çoğunluğun kalbini koyarak çalıştığı önemli belki de. Bu durum şansla bir araya geldiğinde işliyor. Biz de şöyle şanslı bir ekibiz; çok doğru bir yapım şirketiyle, yazarla, yazarın dünyasını yaratmakla mükellef olan yönetmenle ve yönetmenin hayalindekini canlandırmakla görevli olan oyuncu ekibiyle çalışıyoruz. Çok samimi bir iş yaptığımıza inanıyorum. Herkes kendi departmanında sınırlarını zorluyor. Bu dürüstlüğün ve çabanın seyirciye geçtiğine inanıyorum. O yüzden bu proje, devam eder mi etmez mi diye düşünülen bir grup diziden ayrılıp kendi yolunu çizdi. Her hafta birbirimizin eksiklerini, başarılarını paylaşıyoruz, üzerinden geçiyoruz, rehavete düşmüyoruz. Her bölümü ilk bölümü çeker gibi çekiyoruz. Bir de önemli olan aslında bir başarı yakalamak değil, o başarıyı uzun soluklu devam ettirebilmek. Bu projeyle ilgili en büyük umudum o. Umarım hikaye devam ettiği sürece bu serüven devam eder.



Canlandırdığınız karakterin sizi en çok etkileyen yönü ne oldu?

Ben bir süredir biraz çatık kaşlı adamları oynuyorum. Hüseyin bu karakterlerden daha farklı ve yumuşak bir adam. Enerjisini seviyorum. Gerçek bir adam. Bir de ben her zaman kırılma noktaları çok kuvvetli olan karakterlerden haz almışımdır. Hüseyin de böyle; çok uzun süre bir proje olarak büyütülmüş bir adamın en sonunda kendi yolculuğunu yapmaya karar vermesi, bu kararı da bencilce değil hala herkesi bir arada tutan tarafından da vazgeçmeden yapması, kendi yolunda ilerleme isteği bana oynaması zor geldi. Bu zorluk da karakteri çekici kıldı. Küllerinden tekrar doğan birini canlandırıyorum. Şu da beni heyecanlandırıyor; eğer hayatınıza doymamışsanız her zaman değiştirebilmek için bir şansımız var. Yeter ki bunu adam gibi yapabilin. Eline yüzüne bulaştırmadan, kimseyi de rahatsız etmeden bir adam kendi yolculuğunu nasıl kurabilir, kimseye zarar vermeden kendi hikayesinin peşine nasıl düşebilir buna yoğunlaşıyorum. Samuel Beckett’in ağzıma pelesenk ettiğim çok güzel bir lafı var; ‘Ben bir yolda değilim, sadece kendi yolumdayım.’ Hüseyin içinde olduğu hayattan mutsuz olan ve değiştirmek için çok geç kaldığına inanan herkese de umut ışığı yakıyor.



Bir karakteri benimsemek adına o role hazırlanırken neler yaparsınız?

İlk önce oynayacağım karakterle benzeşebilecek, denk düşebilecek cebimde ne var ona bakıyorum. Daha sonra empati kurmaya çalışıyorum. Karakterin genelde yazılmamış tarafını yazmaya, yazarın size sunmadığı tarafını yaratmaya çalışıyorum. Geçmişiyle, o anki durumuyla ilgili boşlukları kendim doldurmaya çalışıyorum. Bu çalışma çok faydalı oluyor. Karakter yaratımı sadece kreatif bir çaba değil, güvendiğin yönetmenin, yazarın, rol arkadaşların da süreçte çok etkili.