Geçenlerde bir dergi, “Bu aralar, Türkiye’deki en karizmatik adam kim sizce?”
Son zamanların, en tavan yapan yazarı o bence. Her gün inanılmaz yazılar yazıyor, pardon
döktürüyor! Bazen bildiğimiz ama fark edemediğimiz, bazen de bilmediğimiz şeyleri
gözümüzün önüne getiriyor. İnce bir zekayla yapıyor. Boş sallamıyor. Hep kanıtlara,
verilere dayanıyor. Bir ağız ishali hali yok yani. “Nerede belgesi?” desen, “Aha burada!”
diyecek. Ve cesur. Çok cesur. Onlardan çok kalmadı artık...
Ama galiba beni en çok etkileyen, bu kadar çok konuşulmasına, okunmasına rağmen,
içinde egosunu ayarlayan bir regülatörün olması. Tek başına bir muhalefet partisi
gibi o. Ama, “Şu küçük dağları ben yarattım” edasıyla dolanmıyor ortalıkta. Bu haline
bayılıyorum. Aslında herkesin birbirinin gözünü oyduğu bir ortamda, Uğur Dündar’la
olan ilişkisine de bayılıyorum. Ona duyduğu saygıya, bağlılığa... Her zaman eşi Hülya’dan
aşkla söz etmesine... Ailesine verdiği değere... Bence nesli tükenen adamlardan.
Geçtiğimiz günlerde, bir gün yazmayınca ödüm koptu. “Aman Allah’ım yoksa!..” dedim.
Ve onu aradım, Elele için röportaj sözü aldım. Buyurun buradan okuyun.
“Ben yazarım,
basar değilim.
Basma kararı,
yöneticime ait.
Bak bu mevzu
gelmişken
anlatayım, gazete
yöneticilerinin
herhangi bir
yazarı işe alma
hakkı olduğu gibi,
işten çıkarma
Evet, fotoğrafları Mehmet Turgut çekti.
Vakitsizlikten stüdyosuna gelemeyen
Özdil’in ayağına, Star’a gitti. Mehmet de
cins adamdır, sevmediği biri için hayatta
yapmaz. Ama o da bayılıyor Özdil’e.
Teşekkürler Mehmet...