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Tek başına muhalefet partisi

Geçenlerde bir dergi, “Bu aralar, Türkiye’deki en karizmatik adam kim sizce?”
Son zamanların, en tavan yapan yazarı o bence. Her gün inanılmaz yazılar yazıyor, pardon döktürüyor! Bazen bildiğimiz ama fark edemediğimiz, bazen de bilmediğimiz şeyleri gözümüzün önüne getiriyor. İnce bir zekayla yapıyor. Boş sallamıyor. Hep kanıtlara, verilere dayanıyor. Bir ağız ishali hali yok yani. “Nerede belgesi?” desen, “Aha burada!” diyecek. Ve cesur. Çok cesur. Onlardan çok kalmadı artık... Ama galiba beni en çok etkileyen, bu kadar çok konuşulmasına, okunmasına rağmen, içinde egosunu ayarlayan bir regülatörün olması. Tek başına bir muhalefet partisi gibi o. Ama, “Şu küçük dağları ben yarattım” edasıyla dolanmıyor ortalıkta. Bu haline bayılıyorum. Aslında herkesin birbirinin gözünü oyduğu bir ortamda, Uğur Dündar’la olan ilişkisine de bayılıyorum. Ona duyduğu saygıya, bağlılığa... Her zaman eşi Hülya’dan aşkla söz etmesine... Ailesine verdiği değere... Bence nesli tükenen adamlardan. Geçtiğimiz günlerde, bir gün yazmayınca ödüm koptu. “Aman Allah’ım yoksa!..” dedim. Ve onu aradım, Elele için röportaj sözü aldım. Buyurun buradan okuyun.

“Ben yazarım, basar değilim. Basma kararı, yöneticime ait. Bak bu mevzu gelmişken anlatayım, gazete yöneticilerinin herhangi bir yazarı işe alma hakkı olduğu gibi, işten çıkarma
Evet, fotoğrafları Mehmet Turgut çekti. Vakitsizlikten stüdyosuna gelemeyen Özdil’in ayağına, Star’a gitti. Mehmet de cins adamdır, sevmediği biri için hayatta yapmaz. Ama o da bayılıyor Özdil’e. Teşekkürler Mehmet...
  Fotogaleri: Tek başına muhalefet partisi
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