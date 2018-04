“Televizyonla aşk ve nefret ilişkisi yaşıyorum”

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

“Şimdi olgunluk dönemindeyim” diyen Armağan Çağlayan.

Avukatlık, yapımcılık, jüri üyeliği, program sunuculuğu derken biraz yorulmuş Armağan Çağlayan. Son zamanlarda evde tüm gününü bilgisayar karşısında geçirdiğini, her şeyi bırakıp küçük bir kasabaya yerleşme hayalleri kurduğunu anlatıyor sakinlikle. O çok konuşulan evinde sayısız çiçekleri, kedileri ve bilgisayarıyla dinlenme ve olgunlaşma döneminin huzurunu yaşıyor. Ama dediğine göre asıl işi televizyonculuk, onu uykularında bile rahat bırakmıyor ve her şeyi o gözle takip ediyor. Kamera arkasına geçmeyi ve işin içine tekrar dalmayı, üretmeyi istiyor. Televizyon dünyasının artık yeni işlere ve heyecanlara ihtiyacı olduğunu düşünen Armağan Çağlayan’la hem hayatındaki yeni kararlarını konuştuk hem de televizyon dünyasını çekiştirdik.



Avukatlık, televizyon yapımcılığı, jüri üyeliği, program sunuculuğu… Sırada ne var?

Oyunculuğu denemek istiyorum. Şu anda okuduğum bir dizi senaryosu var. Bir komedi dizisi, bakalım ne olacak.



Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz şu an?

Hayatımla ilgili karar verme dönemindeyim. Belki tekrar ekran arkasına geri dönebilirim. Aslında çok derin derin düşünen bir adam değilimdir hayatım hakkında. Biraz sıkıntılı bir yıl geçirdik hepimiz. Ekonomik kriz, kötü olaylar daha da sıkıntılı hale getirdi her şeyi… Çoğunlukla evimde zaman geçirdiğim bir dönemdeyim.



Eviniz basında çok yer aldı, çok konuşuldu. Biraz anlatır mısınız ev yaşantınızı?

Evimi değiştireli bir sene oldu. Evet garip bir biçimde çok konuşuldu evim. Galiba herkese terastaki havuz garip geldi. (Gülüyor) Havuz bahçede olsa, bu kadar olay olmayacaktı sanırım. Ama evi aldığımda öyleydi. Ben evin bütün parasını Popstar’dan kazanmadım. Avukatlık yaptım, kamera arkasında çalıştım… Yılların birikimiyle alındı o ev. Ama hala sokakta insanlar evi soruyorlar.



Şehir hayatının kalabalığından uzaklaşmak için mi Çekmeköy’ü tercih ettiniz?

Şu an şehir içinde asla yaşayamam. Bana “git Cihangir’de, Bebek’te bedava ev var, yaşa” deseler, imkansız yaşayamam. Bana artık oralar çok kalabalık ve sıkışık geliyor. Site hayatından çok memnunum.