Bazen bakıyorsunuz Jane Birkin’e benziyor, bir bakıyorsunuz Kate Moss gibi stiliyle farkını ortaya koyuyor. Amacımız birine benzetmek değil aslında, tersine Avrupai ve farklı tarzını ortaya koymak. Büyüdükçe, her alanda daha da büyüyen bu çok yönlü kadının tarzını mercek altına aldık.
Röportaj: Aslıhan Sever
Fotoğraf: Esra Özkavcı
Stilinizi nasıl tanımlarsınız?
Bu soru sorulduğu zaman, ezberlenmiş cümlelerle konuşan insanları gördüğümde çok gülüyorum. O yüzden kendimi o cümlelerle tarif etmek istemiyorum. Çünkü stilimin bir tanımı yok aslında. O gün ne hissediyorsam...
Stil mi moda mı daha önemli?
Benim için aslında ikisinin de çok önemi yok. Hakikaten klişe olacak ama insanın kendine yakışanı giymesi, ‘fashion victim’ olmadan onu taşıyabilmesi önemli.
En çok neye para harcarsınız?
Eskiden ayakkabıya çok para harcardım. Şimdi ayakkabı, çanta, kıyafet yani her şeye çok para harcarım.
Siz de bir koleksiyon hazırladınız. Esin kaynağınız neler oldu?
Çocuklar için hazırladığım Minnie by Koton’da evdeki iki kız çocuğunun tercihleri ve zevklerinden oldukça faydalandım. Çocuklar için koleksiyon yaparken modadan ziyade beslendiğim kaynaklar; rahat olması, kullanılan materyalin güzel olması, iyi ve doğal olması. Bir de Ole koleksiyonu var. Bir kız çocuğuna istediğiniz kıyafeti giydirmenin en güzel yolu ona kendinizin ne giydiğinizi göstermek. O yüzden de anne-kızların bir örnek giyinmesi bana çok şeker ve sempatik geliyor. Benim giydiklerimi onlar da bayılarak giyiyor.