Tuba Ünsal'ın stili

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Bazen bakıyorsunuz Jane Birkin’e benziyor, bir bakıyorsunuz Kate Moss gibi stiliyle farkını ortaya koyuyor. Amacımız birine benzetmek değil aslında, tersine Avrupai ve farklı tarzını ortaya koymak. Büyüdükçe, her alanda daha da büyüyen bu çok yönlü kadının tarzını mercek altına aldık.