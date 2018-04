Tülin bize kendini anlat!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Elele'nin Ocak sayısının kapağında yer alan Tülin Şahin, kendini anlattı!

Fotoğraf: Semih Kanmaz/Rprsenter

Styling: İrem Akalın

Saç: İbrahim Zengin

Makyaj: Hamiyet Akpınar

Styling Asistanı: Eda Yıldırım

Mekan için Honeybee’ye teşekkür ederiz.





Televizyonda, reklam panolarında, defilelerde, dergi kapaklarında çok sık görüyoruz onu. Kocaman gülen, doğru düzgün yaşayan, mesleğine aşık ve yaptığı işlerin A’dan Z’ye her noktasında içinde olan bir kadın o. Bu defa “Siz sormayın, ben kendimi anlatacağım” dedi; “Tamam” dedik… Telaşlı hayatını yine ‘bir solukta’ anlattı!



19 Aralık Perşembe, öğle saatleri… Milano-Malpensa Havaalanı’ndayım… Uçağa binmeme bir saat var. Elele dergisinin yayın yönetmeni Gözde’yi arıyorum. Çünkü ocak sayısının derginin kapağında yer almamı istemişti ve 20 Aralık’ta çekim yapmak için sözleşmiştik. Arama nedenim; çekimi cuma gününden pazara almak istemem. Çünkü cuma günleri televizyon programına hazırlanıyoruz. İşim çok oluyor. Pazar günleri saat 14.00’de Star TV’de izlediğiniz ‘Tülin Şahin’le Moda’yı her cuma günü komple teslim etmek zorundayız. Aynı gün programın anonslarını da çekiyoruz, son montajlarını da yapıyoruz. Tüm eksikler aynı gün içerisinde; yoğun bir tempoda tamamlanıyor. Yani cuma günü, ben ve tüm ekip için ‘kilit’ bir gün. Ama dergi için de aynı oranda kritik bir gündü. Pazartesiden perşembeye Milano’da olduğum için aslında bu tarihi seçmiştik. Gözde; “İmkansız, dergiyi basmamız gerekiyor” dedi. Her hafta kanala yayın teslim eden ve genel olarak hayatında sürekli ‘deadline’ları olan biri olarak onu çok iyi anlayıp daha fazla zorlamadım. Tabii yine hep yaptığım gibi kendimi zorlamış oldum. Bu satırları uçakta yazıyorum ve uçaktan iner inmez de televizyon programı için kanala gitmem gerekiyor... Bu da bir şey mi? Bir güne ne kadar çok şey sığdırabildiğime inanamazsınız. Anlattığımda insanlar yoruluyor. Biraz da size anlatmak istedim…





Neden çekim gününü değiştirmek istedim?

Çekimi cumadan pazara almak istememin sebebi aslında gayet basit. İnsanlık hali işte… Yurt dışındaki çekimlerde çok yorulmuştum ve ilk defa sadece bir gün kala tarih değişikliği talep ettim. Aslına bakarsanız çok nadir böyle isteklerim olur; kimseyi zor durumda bırakmak istemem. Sonuçta da ikna oldum ve değişiklik yapmadık. Havaalanında yaptığımız konuşmanın sonunda bir isteğim daha oldu;

“Lütfen ama lütfen bu sefer benimle röportaj yapmayın! Elele okuyucuları beni kendi kalemimden okusunlar bu sefer.” Gözde bu defa hemen evet dedi. (Acaba ilk isteğimi biraz fazla mı sinirli söylemiştim?) Sanırım orta yolu bulmak istedi. Gözde her zaman birlikte çalışması çok keyifli biri olmuştur. Aslında şaşırdım buna izin verip ‘evet’ demesine ama inanın çok mutlu oldum!!!