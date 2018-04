Tülin Şahin

Çok heyecanlı, çok güzel, çok başarılı

Röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Serhat Hayri

Moda Editörü: Cristina Cosentin



Tülin Şahin, hayata ve işine sıkı sıkıya bağlı olan insanlardan. Her yeni günden kendine bir şeyler katmayı bilenlerden. Ve insanın kendi enerjisini kendisinin yarattığının da farkında; “İyi ya da kötü enerji yaratmak her zaman kendi elimizde. Sürekli şikayet eden bir yapınız varsa o zaman hayatta iyi şeylerin sizi bulmasını bekleyemezsiniz” diyor.

Tülin Şahin’i ilk kez 1995 yılında tanıdı insanlar. 15 yaşındayken başladığı modellik hayatına hiç ara vermeden devam etti. Ancak o serüvenini sıradan bir model gibi yürütmedi. Televizyoncu oldu, kitaplar, köşe yazıları yazdı, markalara konsept danışmanlığı yaptı, üniversitelerde eğitim, sosyal sorumluluk projeleri için çalıştı, kıyafetler tasarladı… Ve en önemlisi tüm bunları severek yaptı. Üstelik hala her işine büyük bir heyecanla, ilk ve tek işiymiş gibi gittiğini ve aynı özeni gösterdiğini söylüyor!



Sabah uyanınca ilk yaptığınız iş ne olur?

Önce müzik açarım. Sonra banyo ve kahvaltı. Eğer o gün moda programının çekimleri varsa çekimlerden önce giyeceğim kıyafetleri seçerim. Zaten bu seçim sırasında yoğun iş tempom başlar; e-mailler, telefonlar…



Bir gün içinde genellikle kaç parçaya bölünüyorsunuz?

Farklı şeyler yapıyorum tabii ama bunlara tam anlamıyla bölünme denir mi bilmiyorum. Çünkü hepsi birbirini tamamlıyor. Bir; model Tülin var. İki; moda programı hazırlayan televizyoncu gibi düşünen Tülin var. Üç; işkadını Tülin var. İyi bir model olabilmek için en başta işkadını gibi düşünebilmek çok önemli.



İşinize büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu biliyoruz. Yaptığınız her işe son derece önem verdiğinizi ve titiz çalıştığınızı da... Tamam ama bir kadın tek başına bunların hepsine nasıl yetişiyor?

Bunun kadın veya erkek olmakla bir alakası yok. İşinize ya saygılısınızdır ya da değilsinizdir. Ya gereken önemi verirsiniz ya da vermezsiniz. İşinizi ciddiye almazsanız hiçbir şeye yetişemezsiniz. Ve evet, ben işime son derece saygılıyım, her işime büyük bir ciddiyetle yaklaşıyorum. Her işime ilk ve tek işim gibi aynı özen ve heyecanla gider, ne yapmam gerekiyorsa yaparım. Sanırım böyle davrandığım için işlerim bana aynı özenle geri dönüyor.