Gülben Ergen, şu sıralar oldukça yoğun bir tempo içerisinde.
Son beş yıldır, kendisiyle barışık
bir kadın var karşımızda! 39
yaşındaki yıldız, tavrını, tarzını
daha çok beğeniyor artık.
Kendini farklı ve özel buluyor.
Her zaman 3-5 kilo fazlası olduğunu
söylüyor ama buna hiç takılmıyor.
Kendisini alaturka bulanlara ise, ‘Ne
giyersem oyum aslında’ diyerek yanıt
veriyor.
Pek çok kadının olduğu gibi, Gülben
Ergen’in de hayatının dönüm noktası,
annelik olmuş aslına bakarsanız. Hayat,
çocuklarıyla birlikte başka bir yöne
çevrilmiş adeta. O eski polemikler,
olumsuz bakış açıları, bencillikler
sona ermiş. Hayatta önemsediği şeyler
değişince, kendi de değişmeye başlamış.
Fakat yine de, biraz düşünceli şu sıralar.
“Tüm aydınlıklara rağmen çok yorgunum,
içim yoruldu” diyor.
Hayatının en yoğun zamanlarından
birinde yakaladık biz de Gülben
Ergen’i. Güneşli bir şubat gününde, Sait
Halim Paşa Yalısı’nda bir araya geldik.
Görüldüğü gibi, Gülben Ergen, söz
konusu işi olduğunda tüm enerjisini
topluyor ve harekete geçiyor.
Bugünlerde, nasıl bir ruh hali
içindesiniz?
Düşünceliyim.
Son dönemde ruhunuza hitap eden, en
sık dinlediğiniz parça?
Deniz Seki dinliyorum şu sıralar. “Belki de
ben yolumu kaybettim. Çünkü ben seni
suya hapsettim” sözlerine eşlik ederek…
Hayatınızın bir döneminde çok
bunaldığınız ve ‘ben ne yapıyorum
böyle?’ dediğiniz oldu mu?
Hiç olmadı ama olsa da hatırlamam emin
olun. Hafızam olumsuzu depolamıyor
benim!
Sizin için yazılmış bir senaryo mu bu
yaşadıklarınız acaba yoksa sizin bilinçli
seçimleriniz mi?
Kaderi kendi seçimlerimizle belirlediğimizi
düşünüyorum artık. Evet, olacağına varıyor
çok şey ama önünüze üç yol sunuluyor
mutlaka, seçim sizde. Tüm yaşadıklarımı
kendim seçtim; acılarım, hayal
kırıklıklarım, mutluluklarım… Hepsini
ben oluşturdum. Sonra ben değiştim,
benim baktığım yer değişti, hayat da aynı
oranda değişti.
Hayatınızın gidişatına etki eden en
önemli olay olarak neyi görüyorsunuz?
Mesleğimde ‘Dadı’ dizisi miladımdır,
hayatımdaysa Atlas’ın yanağını göğsüme
bastırdığı an...
Oyunculuk, müzisyenlik, annelik,
eş-sevgililik, ev kadınlığı… Hangi
kimliğinize büründüğünüzde, kendinizi
daha başarılı görüyorsunuz?
Ben önce anneyim, evladım, gelinim,
dostum, sonra eş, oyuncu, televizyoncu,
yorumcu, ev kadınıyım. İçimde bir
boşluk oluyor bazen, hepsini en iyi
şekilde yapmaya çalışırken. Bekleyebiliyor
mesela albümüm ya da çaktırmadan
erteleyebiliyorum. Arkadaşlarım sitem
ediyor, haklılar. 20 yıl mesleğimi
bekletmedim, başarı için gereken tüm
tohumları çok çalışarak ektim. Ama şimdi
dengesiz bir önceliğim var çocuklarıma
karşı. Uçakta söylenen ‘önce kendi
maskenizi sonra çocuğunuzun maskesini’
cümlesi hep kulaklarımda.