“Tüm yaşadıklarım, kendi seçimim”

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Gülben Ergen, şu sıralar oldukça yoğun bir tempo içerisinde.

Son beş yıldır, kendisiyle barışık bir kadın var karşımızda! 39 yaşındaki yıldız, tavrını, tarzını daha çok beğeniyor artık. Kendini farklı ve özel buluyor. Her zaman 3-5 kilo fazlası olduğunu söylüyor ama buna hiç takılmıyor. Kendisini alaturka bulanlara ise, ‘Ne giyersem oyum aslında’ diyerek yanıt veriyor.



Pek çok kadının olduğu gibi, Gülben Ergen’in de hayatının dönüm noktası, annelik olmuş aslına bakarsanız. Hayat, çocuklarıyla birlikte başka bir yöne çevrilmiş adeta. O eski polemikler, olumsuz bakış açıları, bencillikler sona ermiş. Hayatta önemsediği şeyler değişince, kendi de değişmeye başlamış. Fakat yine de, biraz düşünceli şu sıralar. “Tüm aydınlıklara rağmen çok yorgunum, içim yoruldu” diyor.



Hayatının en yoğun zamanlarından birinde yakaladık biz de Gülben Ergen’i. Güneşli bir şubat gününde, Sait Halim Paşa Yalısı’nda bir araya geldik. Görüldüğü gibi, Gülben Ergen, söz konusu işi olduğunda tüm enerjisini topluyor ve harekete geçiyor.



Bugünlerde, nasıl bir ruh hali içindesiniz?

Düşünceliyim.



Son dönemde ruhunuza hitap eden, en sık dinlediğiniz parça?

Deniz Seki dinliyorum şu sıralar. “Belki de ben yolumu kaybettim. Çünkü ben seni suya hapsettim” sözlerine eşlik ederek…



Hayatınızın bir döneminde çok bunaldığınız ve ‘ben ne yapıyorum böyle?’ dediğiniz oldu mu?

Hiç olmadı ama olsa da hatırlamam emin olun. Hafızam olumsuzu depolamıyor benim!



Sizin için yazılmış bir senaryo mu bu yaşadıklarınız acaba yoksa sizin bilinçli seçimleriniz mi?

Kaderi kendi seçimlerimizle belirlediğimizi düşünüyorum artık. Evet, olacağına varıyor çok şey ama önünüze üç yol sunuluyor mutlaka, seçim sizde. Tüm yaşadıklarımı kendim seçtim; acılarım, hayal kırıklıklarım, mutluluklarım… Hepsini ben oluşturdum. Sonra ben değiştim, benim baktığım yer değişti, hayat da aynı oranda değişti.



Hayatınızın gidişatına etki eden en önemli olay olarak neyi görüyorsunuz?

Mesleğimde ‘Dadı’ dizisi miladımdır, hayatımdaysa Atlas’ın yanağını göğsüme bastırdığı an...



Oyunculuk, müzisyenlik, annelik, eş-sevgililik, ev kadınlığı… Hangi kimliğinize büründüğünüzde, kendinizi daha başarılı görüyorsunuz?

Ben önce anneyim, evladım, gelinim, dostum, sonra eş, oyuncu, televizyoncu, yorumcu, ev kadınıyım. İçimde bir boşluk oluyor bazen, hepsini en iyi şekilde yapmaya çalışırken. Bekleyebiliyor mesela albümüm ya da çaktırmadan erteleyebiliyorum. Arkadaşlarım sitem ediyor, haklılar. 20 yıl mesleğimi bekletmedim, başarı için gereken tüm tohumları çok çalışarak ektim. Ama şimdi dengesiz bir önceliğim var çocuklarıma karşı. Uçakta söylenen ‘önce kendi maskenizi sonra çocuğunuzun maskesini’ cümlesi hep kulaklarımda.



