Türk kadınlarına öneririm, gevşesinler...

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Erkekleri kafeslemeye çalışmaktan vazgeçsinler...

Onu seviyorum çünkü ‘kötü.’ ‘Kötü’lerden de her zaman nefret edilmez. Dönem dönem sevdiğimiz ‘kötüler’ olur, işte Kerpeten onlardan biri. Nuri Alço gibi, Erol Taş gibi... Ama onların yeni versiyonu, daha eğlencelisi, daha hızlısı, psikolojik olarak daha inişli-çıkışlısı, üstelik daha yakışıklısı! Kerpeten Ali, o dizinin rengi. İnsanların ‘iyi’lerden sıkıldığı anda, karşısında bulunca, ‘Hah’ dediği, ‘İşte yine sahneye çıktı! Kim bilir ne numaralar çekecek’ diye sevindiği… Onu Aliye dizisindeki Müco olarak tanıdık ama Ezel’deki Kerpeten rolüyle tavan yaptı. Barış Falay, konservatuvar mezunu, yılların oyuncusu. Oyunculukta sınırsızlığa inanıyor, kişilik olarak de net bir adam. Ne diyorsa o.



Kendisi de canlandırdığı Kerpeten karakteri gibi inişli, çıkışlı, gözleri deli deli, mavi mavi bakıyor. Takma adı da zaten ‘Mavi.’ 11 aylık minik oğlunun adı da Mavi Rüzgar Falay. Falay da sonsuzluk demek. Kendisi gibi oyuncu Esra Ronabar Falay’la evli, karısını aşkla anlatıyor. İnsanın hayatını kolaylaştıran, kasmayan, germeyen, gerilmeyen bir adam. Onunla zaman çok güzel geçiyor, gülüyorsunuz ve bir sürü şey öğreniyorsunuz…



Oyunculuk, damarlarınızdan ne zaman akmaya başladı?

Küçükken, çok küçükken. Mahalleliye skeçler yapan bir çocuktum. Gerçi ben, yetenekli olduğumun farkında değildim, ablam söylerdi. Ben sürekli oyunlar kuran bir adamdım, hiç bir şey bulamasam, “Karnım ağrıyor” diye kendimi yerlere atardım. Bu oyun duygusunu, daha doğrusu kandırma halini seviyorum. Olmadığım birini oynamak insanları farklı bir duyguya sürüklemek çok keyifl i. Lisedeyken bir yandan basketbol oynuyordum; bir yandan dans ediyordum, bir yandan da, ‘Yarın’ adındaki sosyalist dergide çalışıyordum. Olay Ankara’da geçiyor; Ankara’nın öyle bir durumu vardır, kızları sadece kot pantolonla tavlayamazsın, bir siyasi görüşün, bir vizyonun, bir misyonun olacak. En kötüsü, kolunun altında Nokta Dergisi olacak, okuyan, arayan, araştıran biri olacaksın…



Lise?

Düz lise. Ama iyiydi: Mimar Kemal. O yıllarda birtakım eylemlere da katıldım, Halk Evleri kökenim de var. İşte o dönemler, bir arkadaşım tiyatro kurdu, “Hadi gel sen de çalış, ışık falan yaparsın” dedi. “Tamam” deyip gittim ve filmlerdeki o hikaye oldu, oyunculardan biri gelmedi, “Hadi markere” dediler, “O ne demek?” dedim “Oku” dediler. Okurken tamamen sınırsız davrandım ve çok eğlendim. Üç prova sonra “Bu rol senin” dedi yönetmen. Kendi kendime “İleride yapmak istediğim iş bu galiba” dedim. Bir de ben maymun iştahlı bir tipim. Oyunculukta her türlü iştahını giderebiliyorsun; çünkü sürekli başka birileri oluyorsun.

