Onu seviyorum çünkü ‘kötü.’
‘Kötü’lerden de her zaman
nefret edilmez. Dönem dönem
sevdiğimiz ‘kötüler’ olur, işte
Kerpeten onlardan biri. Nuri Alço
gibi, Erol Taş gibi... Ama onların
yeni versiyonu, daha eğlencelisi,
daha hızlısı, psikolojik olarak daha
inişli-çıkışlısı, üstelik daha yakışıklısı!
Kerpeten Ali, o dizinin rengi.
İnsanların ‘iyi’lerden sıkıldığı anda,
karşısında bulunca, ‘Hah’ dediği,
‘İşte yine sahneye çıktı! Kim bilir
ne numaralar çekecek’ diye
sevindiği… Onu Aliye dizisindeki
Müco olarak tanıdık ama
Ezel’deki Kerpeten rolüyle tavan
yaptı. Barış Falay, konservatuvar
mezunu, yılların oyuncusu.
Oyunculukta sınırsızlığa inanıyor,
kişilik olarak de net bir adam. Ne
diyorsa o.
Kendisi de canlandırdığı
Kerpeten karakteri gibi inişli,
çıkışlı, gözleri deli deli, mavi mavi
bakıyor. Takma adı da zaten
‘Mavi.’ 11 aylık minik oğlunun adı
da Mavi Rüzgar Falay. Falay da
sonsuzluk demek. Kendisi gibi
oyuncu Esra Ronabar Falay’la
evli, karısını aşkla anlatıyor.
İnsanın hayatını kolaylaştıran,
kasmayan, germeyen,
gerilmeyen bir adam. Onunla
zaman çok güzel geçiyor,
gülüyorsunuz ve bir sürü şey
öğreniyorsunuz…
Oyunculuk, damarlarınızdan ne zaman akmaya
başladı?
Küçükken, çok küçükken. Mahalleliye skeçler
yapan bir çocuktum. Gerçi ben, yetenekli
olduğumun farkında değildim, ablam söylerdi.
Ben sürekli oyunlar kuran bir adamdım, hiç
bir şey bulamasam, “Karnım ağrıyor” diye
kendimi yerlere atardım. Bu oyun duygusunu,
daha doğrusu kandırma halini seviyorum.
Olmadığım birini oynamak insanları farklı bir
duyguya sürüklemek çok keyifl i. Lisedeyken
bir yandan basketbol oynuyordum; bir yandan
dans ediyordum, bir yandan da, ‘Yarın’ adındaki
sosyalist dergide çalışıyordum. Olay Ankara’da
geçiyor; Ankara’nın öyle bir durumu vardır,
kızları sadece kot pantolonla tavlayamazsın,
bir siyasi görüşün, bir vizyonun, bir misyonun
olacak. En kötüsü, kolunun altında Nokta Dergisi olacak, okuyan, arayan, araştıran biri olacaksın…
Lise?
Düz lise. Ama iyiydi: Mimar Kemal. O yıllarda birtakım
eylemlere da katıldım, Halk Evleri kökenim de var. İşte o
dönemler, bir arkadaşım tiyatro kurdu, “Hadi gel sen de çalış,
ışık falan yaparsın” dedi. “Tamam” deyip gittim ve filmlerdeki
o hikaye oldu, oyunculardan biri gelmedi, “Hadi markere”
dediler, “O ne demek?” dedim “Oku” dediler. Okurken
tamamen sınırsız davrandım ve çok eğlendim. Üç prova sonra
“Bu rol senin” dedi yönetmen. Kendi kendime “İleride yapmak
istediğim iş bu galiba” dedim. Bir de ben maymun iştahlı bir
tipim. Oyunculukta her türlü iştahını giderebiliyorsun; çünkü
sürekli başka birileri oluyorsun.