''Türkan bana hayatı öğretiyor''

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Pınar Öğün, bu projeyle birlikte hayatında pek çok şeyin değiştiğini söylüyor.

Bu diziye başlamadan önce Türkan Saylan’ı ne kadar tanıyordunuz? Onun hakkında ne biliyordunuz?

Türkan Saylan ile hiç tanışmadım ben. Öyle bir şansım olmadı. Sadece bir ?kir olarak ve yaptıklarıyla biliyordum. Fakat dizi projesi bana geldiğinde Ayşe Kulin’in, “Tek ve Tek Başına Türkan” kitabını okudum ve onun hakkında daha fazla fikir edindim. ‘At Kız’ı okudum mesela, “Güneş Umuttan Şimdi Doğar” kitabını... Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden çıkan değişik kitapları okudum. Tabii ki onun hakkında yazılan şeyler, onu ‘o’ yapmıyor. Onun ötesinde bir de evdeki Türkan Saylan var, gençliğindeki Türkan Saylan var. Ayrıca gittim cüzzamlılarla tanıştım. O da başka bir tecrübeydi benim için.



Siz kendi çabanızla yaptınız galiba değil mi bunu?

Evet, ama Koliba Film organize etti. Tabii ki hayır diyebilirdim. Ama ben de istedim. Bunun bana çok katkısı olacağını düşündüm, gittim. Ve gerçekten de hayatımı değiştiren bir tecrübe oldu.



Ne hissettiniz peki onlarla tanıştığınızda?

Ben size tam olarak ne hissettiğimi söyleyeyim; normal hayatın rutininde estetik anlamda ya da entelektüel anlamda bir şeylere takıyoruz kafamızı. İşte diyoruz ki, “Şu kitabı okursam şöyle olur, şunu giyersem şöyle olur, saçlarımın rengi değişsin” gibi birtakım edinilmişlikler kazanıyoruz. Böylece bu sıfatların peşinde koşarken, yaşamın kendisini kaçırıyoruz. Ben oraya gittiğimde ‘sıfatsızlığı’ yaşadım. O sıfır noktasında olma halini sadece insan olmanın ve iletişimin key? ni yaşamanın farkına vardım. Bu da çok kıymetli bir andı benim için.



Peki, Türkan Saylan gibi çok önemli bir karakteri canlandırıyorsunuz. Bu hayali bir karakter değil, gerçekten yaşamış bir insan. Bu size ne hissettiriyor?

Türkan Saylan’ı canlandırmak bana bir nevi hayatı öğretiyor. Ve benim bilmediğim, fark etmediğim birçok şeyin farkına varmamı sağlıyor. Mesela beni en çok etkileyen anlardan bir tanesi şu oldu: Birinci bölümde, ‘Genç Türkan’ cüzzamlıların tecrit edildiğini gördü ilk kez. Ve orada bir vahşetle karşı karşıya kaldı. Ama bu vahşet tıpta normal karşılanıyordu. Cüzzamlıların gördüğü muamele zaten olması gereken prosedürdü. Yani akademik olarak bakarsanız doktorlar hastaları o şekilde tecrit etmeyi normal görüyorlardı. Bu da benim şunu fark etmemi sağladı; biz galiba korktuğumuz şeyleri yok etmeye çalışıyoruz. Bir şeyden korkuyorsak, onu imha edelim ki bizi daha fazla korkutmasın ve tehdit etmesin. Şimdi biliyoruz ki cüzzam bulaşıcı değil. Ama eğer Türkan Saylan bunun yanlış olduğunu fark etmeseydi ve Ethem Utku’nun kitabını bulmasaydı, İngiltere’ye, Fransa’ya gidip araştırmalar yapmasaydı, bilgiler edinmeseydi, o ilaçların buraya gelmesini sağlamasaydı ve bütün dünyada tanınmasaydı, böyle bir şey olmayacaktı ve belki de bugün biz bu sohbeti yapamayacaktık.



Ve cüzzamlılar hala aynı muameleye maruz kalacaktı…

Evet. Demek ki, uygulanan bir şiddet, şiddet olarak algılanmamışsa o, o zaman normalleşiyor. Ve biz onu normal kabul ediyoruz ve ondan korktuğumuzu kabul etmiyoruz. Diyoruz ki, bu böyle uygun görülmüş, budur bunun prosedürü. Böyle devam edecek. İşte bu çok üzücü bir şey. Türkan Saylan’ın da bana ön ayak olduğu gibi, ben Pınar olarak hep şunun mücadelesini vereceğim: Bana rağmen olan her şeyin farkına varmaya çalışacağım. Farkında olursam doğru tanımlarım, doğru tanımlarsam da yaşamı keyi? e ve bilinçli yaşarım diye düşünüyorum.



Dizi ile birlikte gerçekten çok olumlu tepkiler alıyorsunuz. Herkes çok beğenerek izlediğini söylüyor. Hatta en son Türkan Hanım’ın oğlu sizi sette ziyarete gelmiş…

İki oğlu da ziyaret ettiler.



Nasıldı?

Sete geldiler. Zaten ben projeye başlamadan önce Türkan Saylan’ın en yakın arkadaşı Gökşin Sanal ile görüşmüştüm. Ayrıca Gündüz Saylan, hala hayatta olan tek ve en küçük kardeşi, onunla diyalog halindeyiz. Hepsi son derece samimi bir şekilde bana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ve oğulları da benimle tanışmak için sete geldiler. Çağlayan Örgen’in beni annesine benzettiğine yönelik açıklamasını gazetelerde okumuştum. Çok etkilendim tabii. Çağlayan Bey, sete geldiğinde role yaklaşımımı doğru bulduğunu ve çok keyi? e izlediğini söyledi.



Türkan Saylan’ın sizi en çok etkileyen yanı ne?

Cüzzamlılar için bir ekip oluşturması ve çok cüzi bir bütçe ile bütün Doğu’yu gezmesi. Tek tek bütün köyleri dolaşmışlar, bu akıl almaz bir şey! Orada herkesi tek tek elliyorsunuz, dokunuyorsunuz, tespit ediyorsunuz ve müdahale ediyorsunuz. Ve düşünün ki oradaki herkes o hastalardan korkuyor, ahırlara kapatıyor. Yaşayan ölüler olarak, günahkarlar olarak görüyorlar.