Üç aşk adamı sahnede!

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Kadınlar Matinesi Damsız Girilmez’i yaratıcılarından dinledik.

Yazı: Sinem Gürleyük



İlhan Şeşen, Kürşat Başar ve Metin Uca! Romantik, yakışıklı ve eğlenceli üç adam sahnede birlikte şarkı söylüyor, sohbet ediyor kısaca kadınları mest ediyor! Gitarda İlhan Şeşen, saksafonda Kürşat Başar, sunumda Metin Uca! Kadınlar Matinesi Damsız Girilmez’i yaratıcılarından dinledik.

Bu üçlü nasıl bir araya geldi?

Kürşat Başar: İlhan Abi’yle geçen seneden beri birlikte çalışmalar yapıyoruz. Şarkı aralarında da esprilerimiz oluyordu. Bir gün Moda Deniz Kulübü’ne Metin gelmişti. Sonra muhabbet büyüyünce bu işi ciddiyetle bir proje haline getirmeye karar verdik. Kendiliğinden gelişmiş bir süreç aslında.

Metin Uca: İlhan Abi çok itiraz etti, para üçe bölünecek diye ama yine de dahil oldum olaya.

İlhan Şeşen: Hayır, bunlara itiraz etmedim. Gördüğünüz gibi kendisi zevzek. Ona itiraz ettim. Peki, sahnede kim ne yapıyor?

K.B: Esasında yaptığımız enteresan bir iş. Artık bunun adına gösteri denir mi bilmiyorum. Şarkılarımızı söyleyip, kendi aramızda sohbet ediyoruz.

Metin Bey siz de şarkı söylüyorsunuz gösteride… Bu bir ilk değil mi?

M.U: Ya evet bir de öyle korkunç bir durum var. Onlar dinlenirken ben şarkı söylüyorum.

Tepkiler nasıl?

M.U: Alkışlamak yerine neden kulaklarını tuttuklarını anlamadım.

İ.Ş: Iııı… Ne demiştik zevzekte kalmıştık. Ben bu üçlüye şu ismi taktım; bir zevzek, bir saksafoncu, bir bunak. Ama şaka bir yana, iyi şarkı söylüyor.

Repertuvara kim karar veriyor?

İ.Ş: Kürşat ve Burçin Büke birlikte karar veriyor genelde. Benim açımdan müzikal olarak çok farklı ve son derecede nitelikli müzik yapıyoruz. ‘Sizle şarkı söylerken kendimi Fransız kadını gibi hissediyorum’ dedim onlara da. O kadar hoş, elit ve dengeli bir müzik yapılıyor.

K.B: İki saatten uzun bir süre sahnedeyiz. Hem çalıyor hem söylüyor hem konuşuyoruz.

