Gökyüzüne bu kez daha dikkatli bakın çünkü her an üstünüzden pır pır bir uçağın içinde Zafer Algöz geçebilir. Neden mi? Çünkü havada olmanın gerçek özgürlük olduğuna inanan ve pilot olmanın hayalini kuran bu adam, içinde saklı kalan yanını gün yüzüne çıkarıyor.

Yazı: Ece Üremez

Fotoğraf: Cem Talu

Bulutların rüzgar kadar keskin olduğu bir günde Hezarfen Havaalanı’nda buluştuğumuzda aklımızda sadece uçmak vardı. Keza çekim hikayemizin başrolündeki isim Zafer Algöz olunca kimse de bizden ayaklarımızın yere basmasını beklememeli değil mi? Tiyatro oyunları başta olmak üzere rol aldığı komedi filmleri ve dizilerle kaleyi içten fetheden başarılı oyuncunun bugüne dek saklı kalan yanının ne olduğunu sorduğumuzda en büyük hayalinin pilot olmak olduğunu, en büyük tutkusunun da uçmak olduğunu öğrenmiştik. Bu sözler ağzından çıktığı an hayalini bir günlüğüne de olsa gerçek kılmak ve karakterinin bilinmeyenlerini keşfetmek farz olmuştu. Onun ruhunun gizli kalmış yanı özgürlüğüne olan salt düşkünlüğüydü. “Uçmak çok güzel bir duygu benim için. Çocukluğumdan beri ne yükseklik ne de uçuş korkum oldu. Tam tersine bunlar hoşuma giden şeyler benim. Lise yıllarımda bir ara iyice kafayı takmıştım bu konuya. Hedefim ise genelde erkek çocuklarının hayali olan savaş uçağı pilotu olmak değil yolcu uçağı pilotu olmaktı. O zamanki prosedüre göre de sivil havacılık yasası henüz Türkiye’de çıkmadığı için Türk Hava Yolları’nda pilot olmak istiyorsanız önce Hava Harp Okulu’na girmeniz gerekiyordu. Ben de kendime bu hedefi koymuştum. Bir taraftan tiyatro ile ilgilenip öbür taraftan acaba nasıl havacı olurum bunların hesabını yapıyordum. Pilot olmak benim için hayalden öte gerçek bir hedefti.” Bu yolda ilerlemek adına neler yaptığını merakla soruyorum; “Hava Harp Okulu’nun birinci imtihanına girdim. İkincisine gitmeden önce annem ayıldı bayıldı; ‘uçaklar düşüyor, oğlum ölecek’ diye beni yemin billah vazgeçirdi. ‘Aman oğlum, sen git tiyatro oyuncusu ol’ dediler. Ailemin beni vazgeçirmesiyle ben de idealimden vazgeçtim. Ama yıllar geçse de hevesim hiç sönmedi, uçaklarla ilgimi hiç kesmedim. En nihayetinde de bir simülatör aldım. Boeing 737, 400 ve 800 serisini yaklaşık 1.5-2 yıl uçurdum. Evi havaalanına çevirdim. Devamlı anonslar ve uçak sesleri duyulurdu bizim evin dışından.” Gözleri parlayarak anlattığı tutkusuna komik anılarıyla devam ediyor; “Öyle tuhaf bir manyaklık ki bu, bir gün provam var, dört saatliğine gidip gelmem lazım, simülatörde özellikle 8-10 saatlik uzun uçuşu seçip otomatik pilota bağlıyordum. Döndüğümde uçuşa tekrar kaldığım yerdendevam ediyordum. Bazen de bir yere yetişmemiz gerekiyor, 10 dakika içinde çıkmamız lazım diyorlar ama eğer o sırada uçağın inmesine 20 dakika varsa asla oyunu kapatmıyordum. ‘Yolculara karşı sorumluluğum var, uçağı indirmeden hayatta gelmem’ diyordum. Sonra yasaklandı simülatör evde zaten. Yani uçuşa heveslendim de sonradan vazgeçtim değil, gerçek bir tutku benim için bu iş.” Peki, neydi Zafer Algöz’ü esas çeken, uçuşa bu denli arzuyla bağlayan? Şu sözlerle anlatıyor; “Sürat, özgürlük, gökyüzünde olmak... Belki de uçaklar zeplin gibi ya da balonlar gibi çok yavaş giden nesneler olsa benim için bu kadar enteresan olmayacak. Uçağın kalkışı, inişi, havada manevrası özellikle tehlikeli havalardaki inişi çok hoşuma gidiyor.” Adrenalin tutkusu olmalı bunları dedirten açıklamasını kendi içimde yaptıktan sonra başka hız sporlarına olan ilgi derecesini inceleme altına alıyorum hemen; “Kayak kaymayı seviyorum. Araba kullanırım ama çok süratli kullanmam. Çünkü Türkiye gibi nereden kimin çıkacağının belli olmadığı, otobanda bile ters yoldan gitmekten korkulmayan bir memlekette hızlı araba kullanmak bir yerde kelle koltukta gitmek demektir. Ama uçağın sürati bana çok cezbedici geliyor.” Belki de sürati o kadar hissetmediğinden olsa gerek diye düşünüyorum. Babası devlet memuru olduğundan Türkiye’de birçok yeri dolaşan Zafer Algöz, ilkokulu Trabzon’da okuduğundan mıdır bilinmez şehrin hayatındaki yerinin bir başka olduğunu söylüyor. Ortaokul ve liseyi Bursa’da, konservatuvarı ise Ankara’da okuduktan sonra İstanbul’a gelen oyuncu, çocukluğundan itibaren kazandığı deniz kültürünü ve sevdasını Trabzon’un insanına borçlu olduğunu da ekliyor.