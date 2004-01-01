Ümit Sayın: ‘’Star olmanın derdine düşmedim"

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Türk popunun ünlü isimlerinden Ümit Sayın, "Kendiliğinden" adlı akustik albümüyle dinleyicilerinin karşısına çıkıyor...

Türk pop müziğinin başarılı müzisyenlerinden Ümit Sayın, geçtiğimiz günlerde Hayat Müzik’te Ahmet Erten’in sorularını yanıtladı. Akustik albümü ‘’Kendiliğinden’’i dinleyici ile buluşturan ve olumlu tepkiler alan sanatçı, albümünü ‘’ Bu, benim ilk akustik albümüm. Uzun ve çok emek isteyen bir iş oldu. Şarkı aralarına koyduğum efektler yaşadığım ruh hallerini ve üzerimden geçen zamanı en iyi şekilde dinleyiciye ifade etmek için kullanıldı. 2004-2007 yılları arasında yazdığım şarkılar sanki 24 saat içinde yaşanıyormuş gibi bir ambiansla sunuldu. Ben buna '3 yıl süren bir gün' diyorum.’’ sözleriyle anlattı.



Ahmet Erten’in ‘’ O dönemlerde starlığa oynayan isimlerin yanında siz çok ayrı bir yerde konumlanmış gibisiniz. Buradan hareketle ’’ Hiç starlığa oynamadım’’ diyebilir misiniz? Sorusu üzerine, Ümit Sayın ‘’ Star olmak derdini hiç taşımadım çok şükür. Güzel ve uzun soluklu dinlenebilir eserler yaratmak bana daha çekici ve anlamlı geldi. Ben, bunun delisi oldum.’’ Şeklinde konuştu.



Röportajın tamamı : hayatmuzik.com