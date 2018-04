Ünlü annelere, annelerini sorduk!

Demet Şener, Emine Ün, Pınar Tezcan, Işıl Reçber, Pınar Aylin, Zeynep Ilıcalı... Onlara annelerini sorduk! Bugüne kadar aldıkları öğütleri, annelerinin söyleyip de inanmadıkları tavsiyelerini anne olunca nasıl anladıklarını anlattılar.

DEMET ŞENER

“ANNE OLUNCA ANLARSIN DENİLEN NE VARSA ANLADIM"

Annem çok iyi bir dinleyiciydi. Her zaman koşulsuz şartsız önce beni dinlerdi. Ve eğer karşınızda iyi bir dinleyici varsa siz de her zaman doğruyu anlatırsınız. Yargılamadan beni dinlendiği için her zaman dürüst olmamı istedi. Ben de ona hak ettiği dürüstlüğü gösterdim. Çocuklarımla da şu anda bu ilişkiyi kurduğuma inanıyorum. Zaten anne olunca annemin ‘anne olunca anlarsın’ dediği ne varsa anladım! Çocuk yetiştirmek çok meşakkatli bir iş. Büyük bir zevk ama aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk. Annem hala “Şu anda en güzel zamanları çünkü dizinin dibindeler” diyor. Evet, haklı. Büyüdükçe her şey daha da zorlaşıyor ama hiçbir şey onların karşılıksız sevgisinin önüne geçemiyor.