Demet Akalın, Ece Seçkin, Ayşe Kucuroğlu, Betül Demir, Ece Vahapoğlu, Emine Ün ve Nursel Köse... Evli ünlülere nasıl evlilik teklifi aldıklarını, bekarlara hayallerinde evlilik teklifini sorduk...

Hazırlayan: Oya Aşılıoğlu, Sancar Kemal Demir/Hafta Sonu





Öyle bir an ki hayali her zaman gerçeğiyle örtüşmeyebilir ya da hayallerinizin çok çok

ötesine geçebilir... Bir çiftin yaşayabileceği en romantik seremoni o an değil de nedir? Çok duygulanıp ağlamak da mümkün, gülmekten katılmak da! Ünlü isimlere sorduk. Siz evlenme teklifinizi nasıl almak isterdiniz? Evliler yaşadıkları o anın güzelliğini, bekarlar ise nasıl hayal ettiklerini anlattılar.

Hangimiz romantik aşk filmlerinde, dizlerinin üstüne çökmüş bir adam ve onun aşık olduğu kadına sunduğu tek taş yüzüğü gördüğümüzde, duygulanıp içimizi çekmiyoruz? Hadi itiraf edelim, hatta heyecanlanıyoruz. Hikaye çok güzelse “Keşke o ben olsam” diyoruz belki. En ‘cool’larımızda bile bu his var; görünür şekilde değilse bile biraz derinlerde bir yerde... Peki siz, hayallerinizde o anı nasıl yaşıyorsunuz? Kim bilir, belki çok ekstrem şeyler hayal ediyorsunuz, ayaklarınız yerden kesilsin istiyorsunuz. Mesela, tam uçaktan paraşütle atlamak üzeresiniz ve o soru içinize rüzgar gibi doluyor birden. Hiç saklamaya çalışmayın. Sizi gördük! Sanki kanatlandınız... Bir an “Paraşütü bırakıp direkt iniş mi yapsam?” diye geçirdiniz içinizden. Aman dikkat! O kadar da uçmayınız. Zira birbirinize daha çok lazım

olacaksınız. Uyarması ve farklı alternatifler için ilham vermesi bizden, uygulaması sizden.



