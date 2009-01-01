Onlar bir dönemin en çok aranan aktristleriydi; hala da öyleler!
Selda Alkor
Damla, natürelliğiyle bir adım önde
Şu anda çekimleri süren ‘Mahpeyker’ adlı filmde ben Kösem Sultan’ı, Damla da
benim gençliğimi canlandırıyor. Onu çok kabiliyetli buluyorum. Zaten ‘Bornova
Bornova’ filmiyle, 2009 Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’
ödülü aldığı zaman da dikkatimi çekmişti. Dilerim, en az benim kadar sinema
içerisinde var olur. Damla’yı diğerlerinden bir adım öne geçiren, onun çok natürel bir oyuncu
olması. Bu işi, sırf isim olmak adına yaptığını sanmıyorum. 46 senedir bu piyasada olan biri
olarak Damla’ya ve diğer gençlere tavsiyem şu; eğer bu camianın içinde uzun yıllar kalmak
istiyorsanız sabırlı olun ve önce kendinize, sonra işinize ve seyircinize saygı duyun.
Damla Sönmez
adalet duygusunu örnek alıyorum
Etrafınızdaki herkes yaşlılıktan korkuyordur; öyle olmayan birini görür ve
etkilenirsiniz... Selda Abla işte böyle biri. Selda Alkor’un en sevdiğim yönü,
sette o kadar insancıl ve setteki tüm çalışanlara karşı o kadar anlayışlı ki,
bunu her oyuncuda görmek zor. Hiç kaprisi yok, diğer set çalışanlarını da
düşünüyor. Selda Abla’nın beni seçmesi de benim ödül almış olmam da, hepsi çok
gurur verici şeyler. Ama bir yandan da zor bir durum. Çünkü insanların beklentileri
çok büyük oluyor. Gerçi bir yandan da iyi oluyor, bu durum beni geliştiriyor.