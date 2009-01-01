Usta & Vırak aktrisler aynı karede

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Onlar bir dönemin en çok aranan aktristleriydi; hala da öyleler!

Selda Alkor Damla, natürelliğiyle bir adım önde

Şu anda çekimleri süren ‘Mahpeyker’ adlı filmde ben Kösem Sultan’ı, Damla da benim gençliğimi canlandırıyor. Onu çok kabiliyetli buluyorum. Zaten ‘Bornova Bornova’ filmiyle, 2009 Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülü aldığı zaman da dikkatimi çekmişti. Dilerim, en az benim kadar sinema içerisinde var olur. Damla’yı diğerlerinden bir adım öne geçiren, onun çok natürel bir oyuncu olması. Bu işi, sırf isim olmak adına yaptığını sanmıyorum. 46 senedir bu piyasada olan biri olarak Damla’ya ve diğer gençlere tavsiyem şu; eğer bu camianın içinde uzun yıllar kalmak istiyorsanız sabırlı olun ve önce kendinize, sonra işinize ve seyircinize saygı duyun.



Damla Sönmez adalet duygusunu örnek alıyorum

Etrafınızdaki herkes yaşlılıktan korkuyordur; öyle olmayan birini görür ve etkilenirsiniz... Selda Abla işte böyle biri. Selda Alkor’un en sevdiğim yönü, sette o kadar insancıl ve setteki tüm çalışanlara karşı o kadar anlayışlı ki, bunu her oyuncuda görmek zor. Hiç kaprisi yok, diğer set çalışanlarını da düşünüyor. Selda Abla’nın beni seçmesi de benim ödül almış olmam da, hepsi çok gurur verici şeyler. Ama bir yandan da zor bir durum. Çünkü insanların beklentileri çok büyük oluyor. Gerçi bir yandan da iyi oluyor, bu durum beni geliştiriyor.

