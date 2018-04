Ve karşınızda Tatlı Küçük Yalancılar!

Beş genç yetenek. Başarılı, akıllı ve de güzeller! Yeni bir dizi için bir araya geldiler. Onları henüz tanımıyor olabilirsiniz ama tanışmalısınız. Çünkü inanın bundan sonra hep onları konuşuyor olacağız!

Röportaj: Filiz Şeref

Fotoğraf: Erdi Doğan



Ekran bir süredir genç isimlerle dolu. Her yerden bir ‘dizi’ fışkırıyor adeta. Bu yaz da, dizi yazı oldu yine. Bu durumun iyi yanı pek çok gençle tanışıyoruz. Kötü yanı ise; pek çok gençle tanışıyoruz! Evet bu bazen iyi bazense kötü bir durum. Kimi kalıcı olacak elbette ama kimi uçup gidecek... ‘Tatlı Küçük Yalancılar’ da yaza damgasını vuracak bir dizi olarak karşımızda. Dizinin orijinal versiyonunu biliyorsanız, uyarlama hali de hemen ilginizi çekecek eminiz. ‘Pretty Little Liars’, yurt dışında farklı konusu ile dikkat çeken bir dizi ve fanı oldukça fazla. ‘Tatlı Küçük Yalancılar’ da, birebir uyarlama olmasa da, diziden esinlenen şekliyle bu yaz bizi esir alacak gibi görünüyor. Beş yakın arkadaştan birinin kaybolmasıyla başlayan enteresan hikaye, gizemi, sırları ve sürükleyiciliğiyle insanı kendine bağlıyor. Diziyi özel kılan sadece gizemli durumlar değil aslına bakarsanız, bu beş kız da oldukça özel kişilikler! Onlarla tanıştığınızda hem eğitim hem donanım hem de oyunculuklarıyla bir adım önde olacaklarını hissedebiliyorsunuz. Yoğun ve tempolu iki haftanın ardından, ilk boş günlerinde, 2-3 saatlik uykuyla yanımıza geldiler, enerjileri hiç tükenmeden şahane pozlar verdiler.



BENSU SORAL

Enerjisi yeter

Kırk kilometre ötenizde de olsa onu fark edersiniz. Sadece güzellikle açıklanabilir bir durum değil aslında bu, farklı bir aurası var. ‘Enerjisi güzel’ diyelim. 24 yaşındaki Bensu Soral, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Grafik Tasarım Bölümü öğrencisiyken okulu dondurmuş. İstanbul Halk Tiyatrosu’nda eğitim almış. Daha sonra oyuncu koçları ile çalışarak kendini geliştirmek istemiş. Bu arada soyadı tanıdık geliyor değil mi? Evet, Hande Soral’ın kız kardeşi. Ve aşinayız yüzüne; ‘Yol Ayrımı’, ‘Vicdan’ ve ‘Boynu Bükükler’ gibi dizilerde izledik onu. Aslında ablasından oyunculuğun temposunu çok iyi bildiği için, oyuncu olmak aklında hiç yokmuş Bensu’nun. Fakat menajeri, oyunculuk yapması konusunda çok dil döktükten sonra, ikna olmuş. İyi ki de olmuş! Şimdi ‘Tatlı Küçük Yalancılar’da diş telleri ile izliyoruz onu. Pek rastlamadığımız bir durum bu tabii. O da aslında diş telleri çıkana kadar bir dizide rol almayı düşünmüyormuş fakat diş telleriyle oynamak konusunda dizinin yapımcıları ve yönetmeni uzun uzun konuşmalar yaptıktan sonra, telleriyle birlikte dahil olmuş kadroya. Dizide Aslı karakterini; başarılı, idealist bir ailenin, başarılı ve idealist kızını canlandırıyor. “Ve dizinin romantiği. En büyük hayali, masalsı bir aşk yaşamak. Hayatının akışında kuralları dikkate alan bir kız olsa da, söz konusu aşk olduğunda ondan her şeyi bekleyebilirsiniz” diyor. Peki ya gerçek hayatta? “Bence aşk en temel duygu. İnsan her şeye aşk duyabilir. Hayatımın her alanında bu duygu var. Benim olan ve benim olmasını istediğim her şeye aşığım” diyerek kaçamak bir yanıt veriyor.