Yağmur Tanrısevsin ile çok özel

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'Güneşi Beklerken’ dizisi ile girdi hayatımıza. Yağmur Tanrısevsin’in farklı bir duruşu var. Sanki dokunsanız kırılacak; narin, duru ve kesinlikle güzel! Sırrını öğrendik: Doğallık!

Yazı: Gülru İncu

Fotoğraf: Serhat Hayri



Güldüğü zaman gülüşü gözlerine ulaşan kadınlardan. Duru güzelliğinin sırrını çözmek çok zor değil aslında. Makyaj yaparken pastel tonları tercih ediyor ve abartılı hiçbir şeyden hoşlanmıyor. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü öğrencisiyken Meltem Cumbul, Betül Alganatay ve Ümit Çırak’tan oyunculuk eğitimi almış. ‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Pis Yedili’ dizilerinde konuk oyuncu olarak rol aldıktan sonra ‘Güneşi Beklerken’de izledik onu. Televizyonun yanı sıra ‘Tragedy’ ve ‘Aşk Ağlatır’ filmlerinde de rol aldı. Önümüzdeki günlerde Hazal Kaya ve Aras Bulut İynemli ile birlikte ‘Maral’ adlı dizide izleyeceğimiz Yağmur Tanrısevsin, tarzını dinamik, doğal ve canlı olarak tanımlıyor.



Küçük güzellik sırlarınız var mı?

Doğallığı her zaman tercih ederim. Benim de uyguladığım küçük formüller var; erken uyumak, doğal ürünleri kullanmak, makyajımı silmeden uyumamak, mutlaka cildime uygun ürünleri seçmek gibi... Bebek yumuşaklığında ve saflığında olabilmeyi seviyorum.

En çok yatırım yaptığınız kozmetik ürünleri neler?

Vazgeçilmez kozmetik ürünlerim elbette yaşıma ve cildime uygun olanlar. Cildimi arındırmak benim için çok önemli. Vücut bakım ürünlerini kullanmayı da çok severim, özellikle sabun hafifliğinde olan kokular ve bakım kremlerinin tendeki serinliği beni keyiflendiriyor. Temiz olmak, mis gibi kokmak, insanın kendine özen göstermesi çok önemli.

Makyaj yaparken nelere dikkat edersiniz?

Abartılı makyajı sevmem. Yüzünü doğru analiz etmiş, abartıya kaçmamış, doğru renkleri uyum içinde kullanabilen bir kadın benim için güzeldir. Tarzınızın doğru kostümle örtüşmesi de önemli. Yer, zaman ve koşullar makyajın tarzı konusunda çok belirleyici.

Güzel ve bakımlı görünmenin sırları neler?

Her şey insanın bedenini iyi tanımasıyla başlar. Neyi ön plana çıkarıp neyi geride tutacağınızı doğru belirlemelisiniz.

Modayla aranız nasıl, yakından takip ediyor musunuz?

Moda ya da değil; öncelikle kendimi hür, güzel ve rahat hissetmeliyim. İlla moda diye kendime yakışmayan bir ürünü kullanmadım, kullanmam da.

