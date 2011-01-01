Yakışıklılar!

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Furkan Palalı, Seçkin Özdemir, Berk Atan ve Ekin Mert Daymaz.

Son zamanların en beğenilen adamlarıyla bir araya geldik; aşklarını, işlerini, hayatlarını sorguladık.

FURKAN PALALI

“Tek kadınla mutlu olacağına inanan adamlar grubundayım”

2011 yılında Best Model seçildiğinden bu yana kameraların ve kadınların ilgisi Furkan Palalı’nın üzerinden hiç eksik olmadı. ‘Aşk Emek İster’ dizisinin yakışıklısının gerçek hayattaki en göze çarpan özelliği ise sakinliği ve pozitifliği.



‘Aşk Emek İster’ kısa bir mola verdi ve yeniden ekrana döndü. nasıl gidiyor çekimler?

Gayet iyi. Reytinglerde, birinci ve ikinci bölüm dışında tüm bölümlerimiz günün en çok izlenen dizisi. Dizi sokağa indi zaten. Herkes Demir’in akıbetini merak ediyor.



Ekin Türkmen ve Müge Boz rol arkadaşların. Nasıl bir elektrik oluştu aranızda?

İyi bir iletişimimiz var. Sahnelerim yoğun olarak Ekin’le, ondan sonra Müge’yle. İkisiyle de bu proje sayesinde tanıştım. Set dışında da zaman zaman bir araya gelip vakit geçirdiğimiz oluyor. İşimizi nasıl daha ileriye götürebiliriz bunları konuşuyoruz.



Uzun soluklu ilk başrolün. Bunun ağırlığını hissediyor musun?

Elbette. ‘Son Yaz Balkanlar’ dizisinin ömrünün kısa olması buradaki ağırlığı biraz daha arttırdı. Sorumluluğum daha fazla. ‘Aşk Emek İster’ için daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Ama bu baskı beni rahatsız etmiyor, daha çok hırslandırıyor.



Size göre aşk en çok neye ihtiyaç duyar?

Genel olarak emek ister. Ama onu özelleştirdiğin zaman ise özen, saygı, sadakat ve karşındakini dinleyip anlama ister.



Aşk için nelerden vazgeçersin?

Şunu yaparım ya da bunu yapmam demek doğru gelmiyor. Aşkın beni zarara uğratmaması lazım. Vazgeçtiğim şeyin sağlığıma, işime zarar veren bir şey olmaması gerekiyor.



Kadınlar sizi neden beğeniyor?

Bunu cevaplamak çok zor. Kendini beğenmiş gibi durmak istemem. Şu anda söyleyeceğim şey konusunda da gayet samimiyim; ben kadınları her zaman sahiplenirim. Dertlerini, dert edinirim. Sorularını çözmek için kafa yorarım. Belki bu yüzden olabilir.



Kız arkadaşınız var mı?

Yok.



Tek kadına bağlılık mı yoksa özgürlük mü?

Elbette tek kadına bağlılık. Bir insana gönlünü verip, hep onu düşünüp, onunla ilgili bir şeyler kurgulayıp daha mutlu olabileceğine inanan adamlar grubundayım ben.



Peki ilişkilerinde özgür müsündür? Mesela sevgilin kız arkadaşlarıyla tatile gidebilir mi?

Ben böyle konularda biraz sıkıntılı bir adamım. Kıskancım. E sahipleniyorum o kadar, dert dinliyorum, seviyorum… Kıskançlığım da dikenim olsun.



Kadınlarla ilgili en büyük şikayetin ne?

Dolambaçlı mantıklarını sevmiyorum. Siyah diyorsan siyahtır. Beyazı, az grisi falan yoktur. Öyle kadınlardan uzak duruyorum.



Nasıl bir kadın hayal ediyorsun?

Hayat dolu olması lazım. Güldürecek, eğlenecek, kalıp gibi olmayacak. Bakımlı olacak, sadık olacak, kendine ait bir dünyası, fikirleri olacak. Hayata farklı bir bakış katacak…

