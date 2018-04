Yaşlanmaktan korkmam!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Özge Ulusoy’un hikayesi oldukça sakin başlıyor aslında.

Hayatının nasıl bir dönemindesin şu an?

Çok yoğun bir dönemindeyim. Bir süredir böyleydi zaten ama Yok Böyle Dans yarışmasıyla çok daha yoğun bir tempoya girdim. Bir yandan modellik işlerim devam ediyor bir yandan da her gün dans provası yapmam gerekiyor. Her gün, günde dört saat çalışmak büyük zamanımı alıyor. Ama şükrediyorum halime, çok keyifli bir iş yapıyorum. Modelliği de dans etmeyi de çok seviyorum. Yoğunluğun yanı sıra en göz önünde olduğun dönemini yaşıyorsun. Survivor, Yok Böyle Dans, aynı zamanda bir markanın yüzü olmak…