Özge Ulusoy’un hikayesi oldukça sakin başlıyor aslında.
Hayatının nasıl bir dönemindesin şu an?
Çok yoğun bir dönemindeyim. Bir
süredir böyleydi zaten ama Yok Böyle
Dans yarışmasıyla çok daha yoğun bir
tempoya girdim. Bir yandan modellik
işlerim devam ediyor bir yandan da her
gün dans provası yapmam gerekiyor.
Her gün, günde dört saat çalışmak büyük
zamanımı alıyor. Ama şükrediyorum
halime, çok keyifli bir iş yapıyorum.
Modelliği de dans etmeyi de çok
seviyorum. Yoğunluğun yanı sıra en göz önünde
olduğun dönemini yaşıyorsun. Survivor,
Yok Böyle Dans, aynı zamanda bir
markanın yüzü olmak…