Yatak manzaraları

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Son dönemin yıldızı parlayan yakışıklılarını yatağa attık.

Onur Kırırş / Şarkıcı

Sabah kalktığınızda yaptığınız ilk şey?

Dişlerimi fırçalamak.



En sevdiğiniz yatak keyfi...

Dvd izlemek.



Yatağınızın komodininde olmazsa olmazlarınız neler?

Çikolata, su, parfüm, cep telefonum.



Yatağa nasıl girersiniz?

Yazın sadece boxer, kışın klasik pijama.



Kadınlarda en beğendiğiniz yatak kıyafeti?

Seksi bir gecelik…



Partneriniz yatakta ne giyerse o anda ondan soğursunuz?

Kıyafet çok önemli değil ama makyajlı olmamalı.



Yatmadan önce yapmaktan en keyif aldığınız şey?

Duş almak.

