Yatak manzaraları
Son dönemin yıldızı parlayan yakışıklılarını yatağa attık.
Onur Kırırş / Şarkıcı
Sabah kalktığınızda yaptığınız ilk
şey?
Dişlerimi fırçalamak.
En sevdiğiniz yatak keyfi...
Dvd izlemek.
Yatağınızın komodininde olmazsa
olmazlarınız neler?
Çikolata, su, parfüm, cep telefonum.
Yatağa nasıl girersiniz?
Yazın sadece boxer, kışın klasik
pijama.
Kadınlarda en beğendiğiniz yatak
kıyafeti?
Seksi bir gecelik…
Partneriniz yatakta ne giyerse o
anda ondan soğursunuz?
Kıyafet çok önemli değil ama
makyajlı olmamalı.
Yatmadan önce yapmaktan en
keyif aldığınız şey?
Duş almak.