Kürşat Başar, 11 yıl aradan sonra yeni kitabıyla karşımızda. Başar’ın ‘Yaz’ ismini verdiği kitap, yakın tarihimizin kritik bir döneminde dünyaya gelen, birbiri ardına yaşadığı kayıplara rağmen hayata tutunan bir gencin büyüme serüvenini, yüzleşmelerini ve bir yaz mevsimi yaşadığı sarsıcı aşkı anlatıyor… Bir anlamda kitabın biyografik bir roman da sayılabileceğini belirten Başar, bu kitapta, kendinden, bütün kitaplarındakinden daha fazla parça olduğunu söylüyor.

Yazı: Sinem Gürleyük



Neden 11 yıl ara verdiniz? Bir yazar olarak bunca süre kitap kaleme almamak sizi nasıl etkiledi?

Üslupla, kurguyla, dille fazla uğraşıyorum. Birkaç kez yeniden yazıyorum. Birçok bölümü yazıp beğenmeyip atıyorum. Bütün bunlar epeyce zaman alıyor. Ama bir yandan da farklı işlerle, projelerle uğraşmanın getirdiği zaman azlığı var tabii. Bir yandan gazetecilik, televizyon programları, bir yandan müzik bu on yılda oldukça fazla zamanımı aldı.



Hayatınıza bu süre içinde farklı, yeni ne gibi heyecanlara zaman doğdu?

Bu süre içinde bir müzikal yazdım. ‘Bizim Şarkımız’ adıyla sahnelendi. Oyunculuk deneyimlerim oldu. Biri yazılardan oluşan bir diğeri biyografi olan iki kitap yayımlandı. Ama en heyecan verici olan, son üç yıldır kendi orkestramı kurup müzikle uğraşmam oldu. ‘Keşke Burada Olsaydın’ adlı bir de albüm yayınladım.



Kitabın hikayesi aklınıza ilk nerede geldi? Ne zaman bu kitabı yazmaya karar verdiniz?

Aslında kitabı yazmaya 5-6 yıl önce başladım. Kitapların arasında yetişen yalnız bir çocuğun, kendi hayal dünyasını kuran bir romancının hikayesiydi önce. Zaman içinde değişti, buna başka şeyler eklendi. Bir süre hiç elime almadım. Sonra yeniden başladım.



Bu kitabın diğer kitaplarınızdan farkı ne?

Her kitabımda benzer temalar ve benzer dil örgüsü var aslında. Ama her kitapta farklı bir şeyler deniyorum, kurguyla, özellikle zamanla oynamak hoşuma gidiyor. Bu kitapta hayat felsefesi biraz daha ağır bastı. Yazmakla, kitaplarla ilişkimi farklı bir biçimde anlattım. Kurgu olarak iç içe geçmiş sarmallar şeklinde bir yerden ötekine, bir zamandan diğerine dönüp duran bir yapı var.