Bronz dokunuşlar, can alıcı mercan tonları, tropikal petrol yeşili, seksi fuşya.
Sütli çikolata
Yazın majör ürünleri terracotta ve
parlak allıklarla ışıl ışıl bir makyaja imza
atın. Ten, dudak ve göz makyajınızın
birbiriyle kusursuz uyumu için bronz
dokulu ürünleri bir arada kullanmanız
yeterli. Elmacık kemiklerinize bronz
pudra ve allık fırçası yardımıyla koyu
bir hat vererek birkaç saniyede kemikli
yanaklara sahip olabilirsiniz. Gündüz
ve gece için kusursuz bir görüntü
sağlayan bronz makyajın ışıltısına
kapılmanın tam vakti!
Okyanus kızı
Bırakın okyanus yeşili
gözlerinize derin bakışlar
kazandırsın. Far ya da göz
kalemiyle yoğun, mavi
göz makyajı yaratmak çok
kolay. Burada dikkat etmeniz
gereken nokta farı dağıtırken
gözünüzün etrafına
bulaştırmamak. Çünkü
böylesine iddialı bir renk
düzgün sürülmediğinde
kötü bir sonuç doğurur.
Ama iyi bir şekilde
uygulanan bu
cesur renk tüm
gözlerin size
çevrilmesini
sağlayabilir!
Mercan cazibesi
Mercan rengi hiç şüphesiz
yılın tüm ödüllerini topluyor.
Hem modada hem de
güzellikte bir numaraya
yerleşen mercan, dokunduğu
her yere enerjisini yayıyor.
Siz de makyajınıza mercan
tonlarını dokundurmadan
yaza veda etmeyin. Far, ruj
ya da allıkla bu enerjik rengin
çekim alanına girebilir, yaz
güneşiyle uyumlu bir makyaj
yaratabilirsiniz.
Tropikal ada
Sarı ve fuşyayı bir arada
kullanmanın tam zamanı!
Neon renklerin altın yılını
yaşadığı bu sezon renklerle
oynamaktan çekinmeyin.
Göz kapaklarınızın üzerine
gölge yapmadan sarı farınızı
uygulayın. Dudaklarınıza
fuşya rujunuzu ruj fırçası
yardımıyla sürün. Bu
kombinasyonun yerine
mercan-yeşil, fuşyaturuncu
gibi far ve ruj
kombinasyonları da
yapabilirsiniz.