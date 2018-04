Yaz güzeli...

Bronz dokunuşlar, can alıcı mercan tonları, tropikal petrol yeşili, seksi fuşya.

Sütli çikolata

Yazın majör ürünleri terracotta ve parlak allıklarla ışıl ışıl bir makyaja imza atın. Ten, dudak ve göz makyajınızın birbiriyle kusursuz uyumu için bronz dokulu ürünleri bir arada kullanmanız yeterli. Elmacık kemiklerinize bronz pudra ve allık fırçası yardımıyla koyu bir hat vererek birkaç saniyede kemikli yanaklara sahip olabilirsiniz. Gündüz ve gece için kusursuz bir görüntü sağlayan bronz makyajın ışıltısına kapılmanın tam vakti!



Okyanus kızı

Bırakın okyanus yeşili gözlerinize derin bakışlar kazandırsın. Far ya da göz kalemiyle yoğun, mavi göz makyajı yaratmak çok kolay. Burada dikkat etmeniz gereken nokta farı dağıtırken gözünüzün etrafına bulaştırmamak. Çünkü böylesine iddialı bir renk düzgün sürülmediğinde kötü bir sonuç doğurur. Ama iyi bir şekilde uygulanan bu cesur renk tüm gözlerin size çevrilmesini sağlayabilir!



Mercan cazibesi

Mercan rengi hiç şüphesiz yılın tüm ödüllerini topluyor. Hem modada hem de güzellikte bir numaraya yerleşen mercan, dokunduğu her yere enerjisini yayıyor. Siz de makyajınıza mercan tonlarını dokundurmadan yaza veda etmeyin. Far, ruj ya da allıkla bu enerjik rengin çekim alanına girebilir, yaz güneşiyle uyumlu bir makyaj yaratabilirsiniz.



Tropikal ada

Sarı ve fuşyayı bir arada kullanmanın tam zamanı! Neon renklerin altın yılını yaşadığı bu sezon renklerle oynamaktan çekinmeyin. Göz kapaklarınızın üzerine gölge yapmadan sarı farınızı uygulayın. Dudaklarınıza fuşya rujunuzu ruj fırçası yardımıyla sürün. Bu kombinasyonun yerine mercan-yeşil, fuşyaturuncu gibi far ve ruj kombinasyonları da yapabilirsiniz.