Yazın en güzel Gezi’si

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Biz Gezi’yi unutmayacağız, orası kesin. Basının yenilikçi ve güçlü kalemlerinden Çınar Oskay’ın ‘Haziran: Gezi ve Şehrin En Güzel Yazı’ kitabı da kitaplığımızda yerini alacak, çıkarıp çıkarıp okuyacağımız, yaşananları unutturmayacak, etkileyici bir Gezi kitabı...

Yazı: Filiz Şeref



Gezi hepimizi çok etkiledi ama sizi kitap çıkaracak kadar etkiledi! Bu yaşananların tarihe not düşülecek en önemli mesajı neydi?

Türkiye’nin çorak bir Orta Doğu ülkesi olmadığı, baskıcı, çağdışı bir yönetime ülkeyi ses çıkarmadan teslim etmeyeceği… Birçok yönden Batı’dan çok ileride, özgürlükçü, müthiş bir kolektif zekaya sahip bir neslin gelmekte olduğu… Ve kendi adıma, ülkemden asla ümidi kesmemekti Gezi’nin bana öğrettiği.



Gezi’de bulunduğunuz süre boyunca ne kadar Çınar ne kadar gazeteciydiniz?

İlk 1-2 gün az gazeteci, birkaç gün sonra hem gazeteci hem ‘Gezici’ydim. Hala öyleyim.



Peki ya Brezilya? Orada görüp de en çok aklınızda kalan, unutamadığınız ne var?

Eylem yapan çocukları kucaklayan Brezilya Cumhurbaşkanı Dilma’nın tarihi konuşması. “Brezilya sizin sayenizde artık daha güçlü bir ülke. Sizlerle gurur duyuyorum” demişti kendisini protesto eden milyonlara…



Ne zaman ve nasıl bir ruh halindeyken yaşananları kitap haline getirmeye karar verdiniz, bu kitabı raflarda görmeliyim hissine nasıl kapıldınız?

Raflarda görmeliyim hissine kapılmadım, gerçekten daha gidip bir kitapçıda görmedim kitabı. Ama bir yıl çok çalıştık, nitelikli işler yaptık. Gezi, bir daha tekrarlanacak bir olay değil. Gazeteci olarak bu çalışmayı yapmam gerekiyordu, çok da mutluyum kitabı bitirdiğim için.



Neden bir yıl sonra çıktı kitap?

Kitabın içeriği bir seneye yayıldı. Hatay, Ankara, Brezilya, Roger Waters, Orhan Pamuk söyleşileri… Daha devam edebilirdi, Gezi’nin etkileri daha çok uzun yıllar sürecek ama bir noktada durmak gerekiyordu. Birinci yıl anlamlı bir tarihti.



Neden ilk kitap konusu olarak Gezi olaylarını seçtiniz?

Bana kitabı Gezi yazdırttı. Ömrüm boyunca daha iyi bir kitap konusu karşıma çıkar mı, bilemiyorum.



Kitap için yaptığınız röportajlarda en çok kim etkiledi sizi?

Söyleşi yaptığım insanların her biri çok özel insanlar. Bülent Somay, Dücane Cündioğlu, Anish Capoor, Tanıl Bora, Ferzan Özpetek, Slavoj Zizek, Küçük İskender… Ama beni en çok etkileyen Hatay’da taziye ziyaretine gittiğimiz Ali İsmail Korkmaz’ın ailesi oldu. Söyleşi yaparken bir yandan ağlıyordum, engel olamadım kendime. Olağanüstü iyi, temiz, namuslu insanlar… Ali İsmail ile ilgili öğrendiklerim de beni mahvetti. “Adım: Ali İsmail, Vatanım: Dünya, Irkım: İnsanlık, Dinim: İyilik Yapmak” diye Facebook sayfasında kendini tanıtan pırıl pırıl bir çocuk… En zor ve etkileyici söyleşi buydu.



