Yeni neslin yıldızları

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‘Doktor ol, mühendis ol, öğretmen ol...’, ‘Okulunu oku da iyi bir mesleğin olsun...’, ‘Devlet memurluğu en garantisi’... Bu cümleleri büyüklerimizden çok duyduk. Ama unuttukları bir şey vardı! Biz onlarla aynı kuşağın yolcusu değildik. Tüketim toplumuna doğduk. Üretmek için bir nedenimiz vardı. Bu nedenle ‘tek’ bize hiç yetmedi; her şeyin ‘çok’ olmasını istedik. Yeni neslin yıldızı her geçen gün yükselen altı başarılı ismiyle bir araya geldik bu ay. Kişilik bölünmelerini keşfettik; hepsinin içinden iki farklı insan, iki farklı yetenek çıktı!

Yazı: Aslıhan Sever



GÖZDE MUTLUER

“İllüstrasyon hep hayatımda bir yerdeymiş”



24 yaşındaki Gözde Mutluer, ‘Melekler Korusun’ dizisiyle ‘merhaba’ dediği oyunculuk hayatına ‘Bana Baba Dedi’ dizisinin Ayşen’i olarak devam ediyor. Güzelliğinin ve yetenekli bir oyuncu olmasının yanı sıra bilmediğimiz bir özelliği daha var. O, masalsı kadın portreleri çiziyor!



Küçük yaşta setlerle tanıştınız. Bu süreçte illüstrasyon hayatınıza nasıl dahil oldu?

İllüstrasyon hep hayatımda bir yerdeymiş de ben yeni keşfetmişim gibi bir durum var aslında. Lisede resim yapıyordum, estetik olanı çocukken de parmağımla gösteriyordum. Önemli olan nasıl çizdiğimden ziyade neyi anlattığımsa; bu ruhun bende olduğunu aldığım oyunculuk eğitimleriyle fark ettim diyebilirim.



İllüstrasyonlarınıza baktığımızda sürreal kadınlar var. Oynadığınız farklı karakterlerden kaynaklı bir durum mu bu?

Mümkün tabii ki. Henüz oynayamadığım duygu durumları da var içlerinde.



Yaratma süreci nasıl başlıyor? Nelerden ilham alıyorsunuz?

Bir fotoğraftaki veya hikayedeki bir kadın bile bunu tetikleyebiliyor. Bakışlar benim için çok önemli. Bazen çizerken kendimi o bakışa bürünmüş halde buluyorum.



Mutlu bir insan mısınız?

Sevdiğim şeylerleyim ve mutluyum. Zaman zaman karmaşık hissettiğim oluyor ama durup; ‘Kendine gel Gözde, çözeriz sakin ol!’ demeyi öğrendim.



Duyduğumuza göre yakın zamanda bir serginiz olacak...

Sergi fikri uzun zamandır kafamdaydı ama herhangi bir adım atmıyordum. Şimdilerde görüşmelere başladım galerilerle.



Bu yoğunlukta özel hayatınıza vakit ayırabiliyor musunuz?

Resimlerimi çizerken geçirdiğim vakit aynı zamanda benim özel hayat alanıma da giriyor. Zamanı iyi organize edebildiğim sürece her şeye yetişebiliyorum.



Hayatta sizi en iyi anlatan şeyin ne olduğunu düşünüyorsunuz?

Üretebildiğim her şey.



Nasıl bir erkek nabzınızın hızlanmasına yol açar?

Nabız durumu çok enteresan bir durum. Ama iç huzuru olmayan erkeklere ölü taklidi yaptığım doğrudur.



En son gittiğiniz sergi hangisi?

İstanbul Modern’deki Magnum sergisine gittim.



