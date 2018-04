“Yeniden doğuyorum!”

Bir rüzgar onu arkasından var gücüyle itiyor. Önce aşık oldu... Çok kısa bir süre sonra evlilik haberi geldi, ardından hamile olduğunu öğrendik, şimdiyse bir oğlu var! Bade Süalp değişimi hızlı yaşayan ama ruhu değişmeyen kadınlardan!

Bade İşcil’le İLK bir araya gelişimizde enerjisine hayran olmuştum. İçinde o kadar güler yüzlü ve yaramaz bir kız çocuğu var ki yanındayken mutsuz olmanıza imkan yok. Bade Süalp’le ise ilk kez bu çekimde tanıştım. Yani anne ve eş Bade’yle. Hala yaramaz, hala çok enerjik, hala yanında mutsuz olmanıza imkan yok ama artık biraz daha endişeli ve biraz daha katı. Çekime dört aylık oğlu Azur’la geldi. Onunla ilgili her anda çok daha ciddi, beş kat daha düşünceli ve hatta kendi deyimiyle ‘kartal’ gibiydi. Öyle; ‘dokunmayın, kimse yanına yanaşmasın’ gibi rahatsız edici bir tavırdan bahsetmiyorum. Hatta güne ilk iş olarak oğlunu bütün ekiple tanıştırarak başladı. Fakat tüm anneler gibi bütün önceliklerini şu anda ona vermiş durumda. Azur dendiği zaman gözünün içi parlıyor, arkasından hemen endişeler peydahlanıyor. ‘Geçecek herhalde bu durumum’ diyor ama elbette kafasının içinden geçen binbir türlü soru ve ihtimale karşı koyamıyor. Bebeğinin hayatının bulutsuz pırıl pırıl bir gökyüzüne sahip olmasını istiyor, ismi gibi... Kendini tamamen anneliğe vermişken elbette hayatın kaçıp gitmesinden de korkuyor. ‘Tadı damağımda kaldı’ dediği oyunculuğa bir an önce geri dönmek için gün sayıyor. Hatta ilk adımı bu çekimle attığını, yapabildiğini gördüğü için artık daha cesur davranabileceğini söylüyor. Konu aşka geldiğindeyse içinde kelebeklerin uçuşmaya devam ettiğini anında anlıyorsunuz! ‘Daha doyamadım kocama’ diyor… Hayatın tüm tatlarına dünyasını açan, yeniliğe bayılan, heyecanlanmaktan büyük mutluluk duyan Bade Süalp, (evet Bade Süalp, artık sadece bu soyadını kullanmak istiyor) yeniden doğma evresinde. Bu yeni serüvenine ortak olup, hikayesini, hayallerini, isteklerini dinledik…



Kendinizi özlettiniz. Evlilik, annelik derken setlerden uzak kaldınız. Yeni hayatınıza alışabildiniz mi?

Yeniden doğdum, yeni bir hayata doğdum. Artık evli ve çocuklu bir kadınım ama tekrar işime geri dönmeyi istiyorum. Aslında evlendiğimde yine bir şeyler yapıyordum ama hamile kalınca biraz uzaklaşmış oldum. Hamileyken dinlenmek istedim, bebeğimle birlikte de dinlendim. Şimdi hayatın ritmini yeniden onunla birlikte tutturma isteğindeyim.



Hamile olduğunuzu öğrendiğiniz an ne hissettiniz? Sürpriz bir bebek miydi?

Aslında sürpriz diyebiliriz. İstiyordum hamile kalmayı ama yine de biraz sürpriz yaptı... İlk an gerçekten çok farklı bir duygu hissettim. İçinde bir şeyin olduğunu söylüyorlar ama hiç fark etmiyorsun. Dikkat etmen gereken pek çok şey giriyor bir anda hayatına, o orada olduğunu hatırlattıkça da kalbi çıkıyor insanın yerinden, çok tuhaf bir duygu. Hareket etmeye başladığında gerçekten özel bir bağ oluşuyor aranızda.