Son dönemin en çok dikkat çeken oyuncusu Burak Deniz, kendini sözleriyle değil davranışlarıyla daha iyi ifade ediyor.

Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Semih Kanmaz

Bir de yaptıklarıyla değil yapmış olacaklarıyla daha çok ilgileniyor. Böylece her geçen gün yerden yükselmeye devam ediyor. İşte bu yüzden onunla zirvede randevulaştık.



Hayatta tek bir atış hakkınız var, onu nasıl kullanırsınız?

Burak Deniz oyunculuğu seçerek hedefi tam 12’den vuranlardan. Hem çok sevdiği bir işi yapıyor hem de adeta bu meslek için yaratılmış. Keskin yüz hatları ve karakteristik mimikleri sanki bu gerçeğe kanıt olmak istercesine dikkat çekiyor. Sınırları zorlayan yapısı sayesinde bazen en derinlere dalıyor bazen en yükseklerde uçuyor. Bazen de tüm o uçlarda kaybolup hem kendini hem canlandırdığı karakteri yeniden buluyor. Yeniden doğuyor. Ona baktığınızda aklınızda ilk canlanan kelimelerden birisi de özgürlük oluyor. Öyle ki, ruhundaki o tutkuyu gözlerinde bir ışıltı olarak görüyorsunuz. Dahası, yaşadığı anın içinde kaybolmadan ya da bir trenin ardından koşmaya çalışırcasına yaşamadan, hayatın anlamını, değerini bilerek tadını çıkaranlardan o. Şimdi de başrolünü Hande Erçel ile paylaştığı yeni dizisi ‘Aşk Laftan Anlamaz’ın son hız devam eden çekimlerinin keyfini sürüyor. Dürüst olmak gerekirse, bu mesleğin içinde geçen beş yılımda hiç bu kadar içinde olduğu şartlara hızlı uyum sağlayan ve asla şikayet etmeyen biriyle röportaj yapmamıştım. ‘Çekimde yaşanan çekimde kalır’ felsefesine sadık kalmak adına size o gün gerçekte neler olduğunu anlatamam belki ama inanın bu çocuğa hayran kalmamak elde değil. Pratik zekası, sabrı ve esprili tavrı da cabası. Hayatta başına gelenler hatta gelmeyenlerle ilgili içinden oynadığı noktaları birleştirme oyunu, sorgulayan ama yoluna devam etmesini de bilen bir yapıya sahip olduğunun habercisi. Sanki buralı, ama değil... Sanki uzun bir yolculuktan birçok tecrübe ile dönmüş, ama aslında yolun henüz çok başında... Sanki çabuk sinirlenen, sert ve duygularını göstermeyen biri, ama gerçekte yumuşak kalpli, sakin ve tüm duygularını en yoğun haliyle hisseden biri... Sanki yalnız bir kovboy, ama aslında çok aşık bir maceraperest... Kısacası, tanımadan önce başka, tanıdıktan sonra bambaşka. Döneminin oyuncularından bir farkı da popülerlikten ziyade oyunculuk peşinde koşuyor oluşu. Bana kalırsa, kendisinin ve yapabileceklerinin bilincinde biri Burak Deniz, tam da bu yüzden dikkati üzerinde tutmayı çok ama çok iyi biliyor. Devamı kendisinden geliyo...

Aşk Laftan Anlamaz çekimleri nasıl gidiyor? Hande Erçel ile nasıl bir uyum yakaladınız?

Çekimler son hız devam ediyor. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz malum. Ama setteki iş birliği ve motivasyon bütün yorgunluğu alıp götürüyor. Hande çok çalışkan bir kız, bu sete de yansıyor. Partner uyumu tabii ki önemli ve karşıdan aldığın enerji senin sette gününün nasıl geçtiğine etki ediyor. Sadece Hande değil bu bütün ekibin sahip olduğu bir şey ki, bu da ekrana yansımış zaten.

Murat Sarsılmaz nasıl bir karakter? Şaşırtıcı ve sizden farklı yönleri neler?

Murat aşka inanmayan, işkolik, disiplinli, zeki ve komik bir adam. Bu kadar keskin hatlarının olması benle ayrıldığı nokta. Ben gelişime ve yeniliğe çok açığımdır.

Oyuncu olmaya ilk ne zaman karar verdiniz?

Hatırlamıyorum ama ne zaman Türk filmlerini izlemeye başladım, ki bu anneannemle birlikte ve hatırladığım kadarıyla 7-8 yaşlarında başlamıştı, o zamandan beri benim için günü geldiğinde yürümeye başlayacağım bir yoldu.

İlk başladığınız zamanlarda çok zorlandığınız bir an, olay ya da sahne hatırlıyor musunuz?

Sadece bir anda o kadar kişinin içinde ben ne yapacağım diye düşündüğümü hatırlıyorum. İlk işimin ilk teaser’ını çekiyorduk. Tutulmaktan korktuğumu hatırlıyorum. Ama sonra ne olduysa başladı ve devam etti.