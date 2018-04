Adamı çarptığı doğru. Yanınızdaysa aurasıyla, ekrandaysa karizmasıyla... Karşınızda Murat Yıldırım...

Röportaj: Filiz Şeref

Fotoğraf: Cem Talu

Şimdi uyarıyoruz sizi; her ne kadar Murat’ımıza erecek olsak da, Yıldırım çarpmışa döneceğimiz de kesin! ‘Kocan Kadar Konuş Diriliş’ filmi, üzerine bir de ‘Gecenin Kraliçesi’ dizisi yılın ilk günlerinde karşımızda... Bu kadar Murat Yıldırım, bünyeye ağır gelebilir!

Eminim onu oyunculuğuyla anlatmamızı tercih ederdi kendisi...Ama bazı aktörleri anlatırken oyunculuk da bir yere kadar! Tamam şahane rol yapıyor, pek çok dizisi, filmi var rol kabiliyetine hayran olduğumuz, hele ‘Suskunlar’ ile ekstra ekstra bayılmış olabiliriz kendisine, her geçen günün ona yaradığını, her izlediğimiz yeni yapımda daha da başarılı olduğunu inkar edemeyiz, ama fakat ancak ve lakin bu gerçek, ona karşı hislerimizin oyunculuğuyla sınırlı kalmasını sağlamıyor. Hayatta bazı adamlar vardır. Sadece çok hoştur. Ve yaklaştıkça hoşluk boşluğa dönüşür. Murat Yıldırım karşıdan karizmatik, yakınlaştıkça yakışıklı, konuştukça kibar ve bilgili, anlattıkça ufuk açıcı, baştan itibaren ise doğal ve samimi. Biraz da gizemli. Onun hakkında her zaman bilmediğimiz bir şeyler olacak bize kalırsa... Sanki, ‘Biraz huysuz da olabilir mi zaman zaman’ dediğiniz noktada ise sıcak ses tonu ve anlayışlı haliyle ‘yok canım!’ dedirtiyor hali tavrı insana. İşini, iş yaptığı insanları, detayları önemsiyor; her halinden belli. Çekimden önce ekipçe buluştuğumuzda sıradan bir arkadaş buluşmasındaki kadar tatlıydı aslına bakarsanız. Üstelik çekim için bu kadar özenli olup kafa yoran ve bizimle adım adım ekip ruhuyla yürüyen bir ünlü, dahası erkek bir ünlü bulmak zor iş. İşte kendisine bir artı puan geldi. Sonraki bonusu ise yaratıcı fikirlerinden alıyor. Sonrakini ise çoookkk yorgun olup afiş çekiminden gelmesine rağmen bizimle gece yarısına kadar çekim yapmasıyla kazanıyor. Biz yorulduk, o hala önden koşarak çekim yapacak yer kovalıyordu... Biz Murat Yıldırım’a hayranlık katsayımızı açıkçası ikiye katladık. İyi bir kariyeri, parası, düzgün bir çevresi olan ama bunlara rağmen iş çıkışı gece yalnız başına kalmayı seven, kendini sokaklara vuran, bu şekilde huzur bulan bir adamı canlandırdığı fotoğrafları görüp kendini dürüstçe anlattığı röportajı okuyunca, bir de üzerine filmi izleyip diziyi de takibe alınca sizde durum ne olacak meraktayız!

Yeni bir dizi yeni bir film. Yeni yıla nasıl bir ruh hali ile başlıyorsunuz?



Yeni bir yıl, yeni yılın ilk günü vizyona girecek olan bir film, yeni bir dizi… Yenilik güzeldir. Benim için her gün yeni bir gün, her sabah yeni bir güne başlıyorsunuz, o gün apayrı bir gün… Daha önce de söylemişimdir hep; dün geçti gitti, yarın elimde değil ama bugün yeni bir gün. Bu, her zaman benim hayat felsefem oldu. Yeni yıla da yeni projelerle girecek olmak benim için güzel bir şans.

Önce film. Sempatik bir karakter Sinan aslında. Sinan’ın sizin karakterinize yakın bir karakter olduğunu söylersek yanılır mıyız?

Sinan’da bana benzer taraflar var tabii. Aslında oynadığım bütün karakterlerde benden bir şeyler var. Dram ağırlıklı bir filmde oynuyorsanız, o sahneleri çıkarabilecek tarafınızla ilgilenirsiniz. Daha önce yaşadığınız veya hayatta sizi üzebilecek gerçeklerle iletişim halindesinizdir. Benim hayatımda hepsine yer var ama kendime göre, olması gerektiği kadar. Yine kendime göre hakkını vererek.

‘Kocan kadar konuş’ fikrine katılıyor musunuz?

‘Kocan kadar konuş’ cümlesi, ilk duyduğunuzda size çok yüzeysel ve biraz da sert gelebilir. Ama filmi incelediğinizde aslında toplumun büyük bir kesiminin neredeyse bütün ilişkilerini bu şekilde programladıklarını görebilirsiniz. Evlilikle ilgili bölümünde ise hem kadınları hem de erkekleri ilgilendiren, kendiniz olma ve toplumla, aileyle birlikte kendiniz olabilmeyi keşfedebilmeyi ne kadar başarabildiğinizle ilgili.

Peki ya dizi? Senaryonun sizi kendine bağladığı nokta ne oldu?

İşin başında çok fazla güvendiğim Yağmur-Durul Taylan’ların olması ve senaryoyla ilgili kısımda onların da katkılarının olması çok büyük güven veriyordu, hala da öyle… Bana sadece beklemek ve her şeyin güzel olacağına inanmak kalmıştı. Çünkü aslında çoğu şeyi siz planlamazsınız hayatta. Planladığınızı zannettiğiniz şeyler bile sizin dışınızda gelişebilir. Nitekim bütün olanlara rağmen ortaya güzel bir senaryo çıktı ve iki hafta sonra sete çıktık. İnsan psikolojisinin ve ilişkilerinin çok iyi işlendiği bir senaryo oldu.

Konya’da büyümek, İstanbul’da yetişmek... Hayatın sizi savurduğu rüzgarlara uyum mu sağladınız, yoksa yönünüzü bilinçli olarak siz mi seçtiniz?

Babam öğretmen olduğu için Konya’da görev yaptı bir süre, sonra Adana’da… Ben de üniversite için İstanbul’a geldim. Bu hikayeye katkım sadece İstanbul’u tercihlerim arasına yazmamla olmuş olabilir. Ki çok küçük bir puan farkıyla İstanbul’a geldim. Ama bütün bu olasılıkların gerçekleşmesi için çalışmak gerekiyordu, ben de sadece bunu yaptım.

İlk kez ne zaman ünlü olduğunuzu hissettiniz?

Oyunculuğa ilk adım attığımda, sahnede bana çok iyi gelen şeyler vardı. Çoğu oyuncunun büyü dediği şeyden ben de fazlasıyla etkilendim. Bunun içine her şeyi alabilirsiniz; duygularınızı yansıtabileceğiniz başka bir dünya, başka insanlarda var olmak, beğenilmek ve elbette sanatın size katabileceği şeylerin farkında olmak. Ünlü olmak sonraki aşamaydı. Televizyonla geldi ilk. Sokakta ilk tanındığım zamanları hatırlıyorum, çok utanıyordum. Elimi kolumu koyacak yer bulamadığım anlar olmuştur. Kendin olmaktan çıkmaya zorlandığın ilk adım… O yol çok uzun bir yol, çok uzun. Elbet bir gün çıkarsın ama geç olmadan çıkmakta fayda var.

Oyunculuk tutku mu, iş mi, yaşam şekli mi, vazgeçilmez mi? Oyunculuk sizin için ne?

Önce tutkuydu, sonra tutkulu bir iş oldu. Sonra bazen çok zorlandığım bir yaşam şekli oldu. Bazen olamadı, iyi de oldu olamadığı. Şimdi bakıyorum da kendi hayatımın önüne koyduğum anlar olmuş oyunculuğu… Oysa insan olmayı bir meslek sahibi olmaktan öne koymak gerektiğine fazlasıyla inananlardanım. Çocuklara soruyorlar, büyüyünce ne olacaksın diye... Doktor, mühendis, pilot, öğretmen… Ben de onlara soruyorum bazen, civciv büyüdüğünde ne olur diye... Tavuk diyorlar. Kuzu büyüdüğünde peki? Koyun. Sen de büyüdüğünde insan olacaksın diyorum şaşırıyorlar. Biz bir bütün olalım da her şey bizden beslenir zaten. Oyunculuk da doktorluk da….

Oyunculuk, yaptığınız iş sizi hayatta nereye koyuyor sizce?

Oyunculuk çok acayip bir araç, bütün donanımlara sahip bir araba gibi. Çok hızlı uçabilen, aklınıza gelebilecek bütün özellikler var onda ve pilotu da sizsiniz. Bir anda sizi herkesin görebileceği bir yükseklikte olabilirsiniz. Onunla gidebileceğiniz yerler çok önemli. Onunla herkese hava da atabilirsiniz, bir anda çok büyük bir kaza da yapabilirsiniz. Bazen iyi bir pilot olmak da yetmeyebilir. Ama bu sizi hiç ilgilendirmez, sizin göreviniz iyi pilot olmak. Pilot derken çok iyi insan olabilmeyi kastediyorum elbette.