Yıldız Çağrı Atiksoy

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"'Öyle Bir Geçer Zaman ki' hayatımın dönüm noktası"

Sana ‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ desek sen bize ne dersin?

Dönüm noktası ve şans derim.



Nasıl bir sinema filminde, nasıl bir karakter canlandırmak ve kiminle başrol oynamayı istersin?

Gerçek bir yaşam öyküsü olsun isterdim. Şener Şen, Çetin Tekindor en çok birlikte çalışmak istediğim isimler. Yönetmen konusuna gelince de Zeki Demirkubuz, Fatih Akın ya da Zeynep Günay Tan olabilir.



Ünlü olduğunu ilk ne zaman hissettin?

Yakalandığım zaman.



Magazine mi?

Evet. Arkadaşlarımla dışarı çıkmıştım ve magazin basını fotoğraflarımızı çekmişti. Ertesi gün gazetede benimle ilgili aşk haberleri vardı.



Üzüldün mü?

Evet, ilk yazılanları çok kafama takmıştım. Ama sonra bunun önüne geçemeyeceğimi anladım.



Oyuncu olmasaydın ne olurdun?

Anaokulu öğretmeni.



Hayatta en önem verdiğin şey ne?

Vicdan.



Şu anki gündemde vicdanını en çok rahatsız eden şey ne?

Türkiye. Genel olarak gidişat.



Umudun yok mu?

Umut olmadan yaşanmaz.



En büyük güzellik sırrın ne?

Gülümsemek.



Bir erkekte tahammül edemediğin şey?

Çok var! Sözlerinin arkasında durmamaları, oyun oynamaları… Aslında kısaca seviyorum deyip ertesi gün çekip gitmeleri…