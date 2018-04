Kendi yolunu çizerken, tam da istediği gibi biri olmaktan asla vazgeçmiyor. Şartlar onu değil daha çok o şartları belirliyor. Yaratıcı dünyası oyunculuğuna, hayal gücü yaşamına ışık tutuyor. Kendi yazdığı senaryonun özgün kadın kahramanı olan Farah Zeynep Abdullah’ın hikayesi aslında tamamen tutku üzerine kurulu. Öyleyse 3, 2, 1... Motor!

Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Semih Kanmaz



Bir film seti hayal edin; sahne, dekor, ışık her şey hazır. Tek bir eksik var ve işte tam o anda beklenen yıldız da içeri adımını atıyor; Farah Zeynep Abdullah. Eski Hollywood yıldızlarının yaydığı ışıkla gülümseyerek başlıyor güne... Tüm ekibe sımsıkı sarılıyor her şeyden önce. Acele iş değil tam iş yapmak istercesine etrafına yaydığı sakinleştirici hava baloncuklarıyla başlıyoruz çekim hazırlıklarına. Bu kez önce gözlemleyip sonra tanımak yerine tam tersini yapma isteği duyuyorum içimde. İyice tanıyıp her hareketini, bakışını, duruşunu o bilinçle anlayabilmek istiyorum. Alışılmışın dışındaki hayat ve gerçeklik algısı, bulaşıcı nitelikteki dolu dolu neşesi, baktıkça derinleşen nostaljik güzelliği, aşkı yaşama ve aile duygusunu sahiplenme şekli ve standartların ötesinde duran orjinal nitelikleri, yıldız haritasının içinde kendiliğinden ayrışmasına neden oluyor. Genetik ayrışması ise çok daha özgün temellere uzanıyor; Türk ve Boşnak kökenli bir anne ile Irak Türkmenlerinden olan bir babanın masallara atıfta bulunan tanışma hikayesinin ayrıcalıklı sonucu desek haksız sayılmayız. Kendi jenerasyonuna nazaran, 27 yaşın araladığı ikilemli yolculukta denge problemi hiç yaşamadan adımlarını atan Farah Zeynep Abdullah’ın muzip ve utangaç bakışları olgun ve ağırbaşlı tavırlarından nemalanıyor. Ruhundaki mütevazı dokunuşlar hem aile hem eğitim hayatının ışıltılarını yansıtırken, aşkı yaşarken duygularını göstermek konusunda hiç de mütevazı olmadığını misal gösterilebilecek bir pırıltı sahne buluyor. Zira tam o sırada sete adımını atan kişi birlikte olduğu yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk oluyor. Birbirlerini gördükleri anda kenetlenen gözlerinin arasındaki çekimin yarattığı manyetik alandan olsa gerek hepimiz bir adım geri çekiliyor ve güneş ışığının düştüğü o en güzel noktada kavuşmalarına şahit oluyoruz. Hem gizemli hem doğal bir iç dünyası olduğu izlenimine kapılmaktan kendimi alamazken şunu fark ediyorum; o kelimenin tam anlamıyla bağımsız bir ruh! Onu bağlamaya çalışmak, kalbini yerinden çıkarmak kadar acı verici bir görüntü demek olabilir. Onu özgür bırakmak ise kendi akışında yaratacağı özgünlüğe ulaşmak demek. İşte, oyunculukta da onu bu denli farklı kılan her bir projesinde yakaladığı ve yarattığı oyun alanları aslında. Keza, bu sıralar Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde hayat verdiği kurgusal karakter Prenses Farya ile de bunu bir kez daha kanıtlıyor ve rolü hakkında şu cümleyi ekliyor; ‘‘4. Murad’ın aşk yaşadığı kadınların tek karaktere toplanmış hali de diyebiliriz belki.’’ Dileklerinin gerçekleşmesi için hiç acele etmediğini söyleyen Farah Zeynep Abdullah’ın okurken sorgulatan, düşündüren, motive eden ve içinize harekete geçme tohumları eken sözlerine tanık oluyoruz.







Oyunculuğun misyonun ne olduğuna inanıyorsunuz?

Oyunculuk, bir filmin önemli bir parçası. Tek başına oyunculuğa misyon yükleyemem fakat icra edilecek eserin bir misyonu olabilir, bu da projeden projeye göre değişir. Oyunculuk bir misyon taşımaz aslında ama bununla birlikte oyuncu, kendisi bir misyon taşımayı seçebilir.



Karakterin derinine inmek ve geliştirmek için nasıl yöntemler izliyorsunuz?

Belirli bir yöntem izlediğimi söyleyemem, benim için hazırlık sürecini temel hikaye yönetir. Önce hikaye kafamda bir yer edinir, sonrasında oynayacağım karakter. Canlandıracağım karakter hikayenin neresinde nasıl duruyor sorusuyla meşgul olmaya başlar beynim. Senaryoyu okuyup, ardından uzun süre hiç bakmayıp, sonrasında yine okumak, öğütülmüş fikirlere sahip olmamı sağlıyor sanırım. Ama en sevdiğim, sette yönetmenim ile birçok şey deneyip bulmak. Bu süreç hem eğlenceli hem de zor. Ne kadar hazırlanırsam hazırlanayım, bir sahneyi oynarken, içindeyken keşfediyorum aslında.



Tarihi bir karaktere hazırlanmak nasıl bir süreçti? Gerçekten yaşamış birini canlandırmanın zor ve kolay yanları neler?

Aslına bakarsanız, Bi Küçük Eylül Meselesi dışında içinde olduğum tüm projeler dönem projeleri oldu. Fakat sadece iki projede tarihte var olmuş birini canlandırdım, Kelebeğin Rüyası ve Kurt Seyit ve Şura’da. Hayat verdiğim karakterleri gerçekte yaşamış ya da dönem karakteri olarak nitelemiyorum, hikayenin kendi dünyasında yaratılmış bir karakter olarak algılıyorum. Senaryoda oluşturulan dünyanın gerçekliğinden kopmadan, kişisel olarak merak ettiğim şeyleri araştırıyorum. Her karakteri önce senarist, sonra yönetmen ile oyuncu yaratır, bu yüzden benim için gerçekten esinlenilmiş olması ile tamamen kurgu olması arasında büyük bir uçurum yok, tabii içinde olduğum proje tam anlamıyla bir biyografi değilse.